Sponsoren helfen den SCL Tigers – Für finnische Stars: Auf dem Langnauer Eisstadion steht nun eine Sauna Ein Zeitungsbericht machte es möglich: Auf dem Dach der Ilfishalle wird künftig so richtig eingeheizt – ein früherer Nationaltorhüter spendet das Holz. Philipp Rindlisbacher Christian Pfander (Fotos)

Mobiles «Wellnesscenter»: Auch Langnaus Eishockeyspieler können fortan nach den Trainings saunieren. Foto: Marcel Bieri

Was Langnaus vier Finnen am Freitag erhalten haben, schätzen sie wohl sogar mehr als eine Lohnerhöhung.

Vor der Ilifshalle fuhr der Kran auf, und was er aufs Dach der Arena hievte, ist der Traum eines jeden Finnen: eine Sauna. Eine mobile Konstruktion, ein sogenannter Spa-Bungalow, befindet sich nun auf dem Stadion. Toilette, Dusche, Lavabo, ja gar ein Ruheraum und eine Aussenbeleuchtung – darin fehlt es an nichts. Sechs mal sieben Meter gross ist der moderne Komplex, geheizt wird mit einem Holzofen, so nachhaltig wie möglich eben.

Per Kran auf die Ilfishalle: Der Spa-Bungalow ist seit Freitag in Betrieb. Foto: Marcel Bieri

Doch wie ist es dazu gekommen? Anfang November publizierte diese Zeitung einen Bericht über das finnische Quartett bei den SCL Tigers; es ging um Sami Lepistö, Vili Saarijärvi, Aleksi Saarela und Harri Pesonen, die beiden Verteidiger und die zwei Stürmer, die seit Wochen begeistern und 28 der 49 Langnauer Tore in der laufenden Qualifikation erzielt haben. Dass sie sich die Nordländer im Emmental wohlfühlen, kam dabei durchaus zum Ausdruck, und doch hatten sie unisono etwas zu bemängeln – die fehlende Sauna in der Eishalle.

Captain Pesonen und Lepistö verbrachten deswegen ihre freien Tage zuletzt auch mal im Langnauer Schwimmbad respektive eben in dessen Sauna. Saarijärvi hat derweil vernommen, dass beim EHC Biel und beim SCB eine solche in der Garderobe steht, woraufhin er meinte: «Ich würde sogar helfen, bei uns eine zu installieren.»

Keine Kosten für den Club

Nun, das war nicht nötig. Weil die Aussagen im Zeitungsartikel nicht unbemerkt blieben. Christoph Lädrach, der Inhaber der Lädrach Holzbau AG in Konolfingen, hat den Bericht gelesen und sah sich als Saunabauer verpflichtet, zu handeln. «Ich fühlte mich angestachelt und wollte die Dinge in die Hand nehmen», sagt Lädrach. Wir müssen doch alles unternehmen, um die Finnen bei Laune zu halten.»

Da wirds den Finnen warm ums Herz: Künftig können Captain Harri Pesonen und Konsorten auf dem Stadiondach regenerieren. Foto: Marcel Bieri

Lädrach gehört zum Club 76, mit über 70 Mitgliedern eine bedeutende Sponsorenvereinigung der Tigers. Mit weiteren Partnern initiierte und finanzierte er das Projekt und setzte es mit der Unterstützung von Leiter Sport Pascal Müller innert zehn Tagen um. Weil rund um die Garderoben genug grosse Räume fehlen, blieb das Dach als einzige Option. Für die Tigers ist die ganze Aktion mit keinen Kosten verbunden. Duftstoffe und Heizmaterial werden geliefert, das Holz stellt niemand geringeres als Martin Gerber zur Verfügung, der einstige Spitzentorhüter und heutige Coach des Langnauer U-13-Teams besitzt in der Region Waldfläche.

Erstmals angefeuert wurde der mobile Saunaofen, der auch schon auf dem Lötschenpass stand, bereits am Freitagnachmittag. Das Bungalow wird ausschliesslich dem Verein zur Verfügung stehen und Ende Saison wieder abgebaut. Wann die Mannschaft den ersten Sauna-Gang geniessen wird, ist noch offen, womöglich aber bereits nach der Partie vom Samstag gegen Ambri-Piotta. Captain Pesonen jedenfalls ist sehr erfreut über das «Geschenk» und sagt: «Es ist toll, dass wir eine Sauna für unser Team bekommen. So können sich Körper und Geist nach einem Training oder Spiel entspannen.»

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos Christian Pfander ist Fotograf im Foto Pool Bern. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.