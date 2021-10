Opposition in der Türkei – Für Erdogan ein Feind, für andere ein Hoffnungsträger Seit vier Jahren ist er verhaftet – ohne Urteil. Jetzt steht er am Anfang eines diplomatischen Eklats. Wer ist der Kulturförderer Osman Kavala? Christiane Schlötzer

Für Erdogan ist er der «türkische Soros»: Osman Kavala. Foto: Anadolu Culture Center (AFP)

Als Osman Kavala jüngst wieder einmal vor Gericht erscheinen musste, am 8. Oktober, da winkte der Mann mit dem schmalen Gesicht, das in der Haft noch kantiger geworden ist, ins Publikum. Die meisten der vielen Zuschauer im grössten Saal des Istanbuler Justizpalasts winkten zurück, auch wenn der Angeklagte nur auf einem winzigen Bildschirm neben dem Richtertisch zu sehen war. Angeblich wegen der Pandemielage wird Kavala nicht mehr zu den Verhandlungen aus Silivri, dem grössten Gefängnis der Türkei, 70 Kilometer von Istanbul entfernt, ins Gericht gebracht. Er wird per Video zugeschaltet.