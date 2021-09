Peter Handke bei den Bühnen Bern – Für diesen Kaspar wird Sprache zur Folter Ein junger Mann lernt zu sprechen und wird vom System verschlungen: Die Bühnen Bern zeigen Peter Handkes «Kaspar» als elegant inszenierten Abend – aber ohne ihm die Moral abzustreifen. Lena Rittmeyer

Seine Entdeckungsreise als schmaler Kaspar trägt diesen Abend, vor allem zu Beginn: Claudius Körber auf der Bühne der Vidmar 1. Foto: Annette Boutellier

Kaspar Hauser hiess einst ein junger Kerl, der vor zweihundert Jahren wie aus dem Nichts in Nürnberg auftauchte. Er sprach wenig, wirkte stumpfsinnig und gab später an, sein bisheriges Leben lang bei Wasser und Brot in einem Kellerloch gefangen gehalten worden zu sein. Erst als ihn der unbekannte Täter freiliess, lernte er zu stehen, zu gehen und allmählich auch zu sprechen.

Die Erzählungen des zurückgebliebenen Jugendlichen, seine angebliche Kindheit unter dem gewaltsamen Freiheitsentzug und die Tatsache, dass man einem jungen Mann erst die Spielregeln der Zivilisation beibringen musste, faszinierten nicht nur die Nürnberger des 19. Jahrhunderts. Mehrere Spielfilme wurden seither über Kaspar Hauser gedreht – auch Werner Herzog verfilmte den Stoff 1974 –, und bis heute taucht er als Figur auf Opern- und Theaterbühnen auf.