«Apropos» – der tägliche Podcast – Für diese Schweizer ist eine Rückkehr in die Heimat kein Thema Gegen 800’000 Schweizerinnen und Schweizer leben heute im Ausland. Was hat sie dazu bewogen, ihre Heimat zu verlassen? Zu Besuch im neuen Zuhause von Auslandschweizern. Julian Perrenoud als Gast Mirja Gabathuler als Host Laura Bachmann als Produzentin

Auf und davon: Die Baslerin Christine Ferrari lebt am Fuss des Atlasgebirges in Marokko. Sie erntet Safran und empfängt in ihrem Garten Besucher aus der ganzen Welt. Jonas Müller zog aus dem Glarnerland in den hintersten Insel-Ecken von Indonesien. Geplant war das nicht. Doch nun führt er seit Jahren vor Ort ein Hilfswerk und unterrichtet Kinder in der lokalen Schule.

Eine baldige Rückkehr in die Schweiz ist, für Christine sowie für Jonas, kein Thema. Beide haben – so wie rund 800’000 andere Schweizer im Ausland – ein neues Zuhause gefunden. Was bewegt Schweizerinnen und Schweizer, ihre Heimat zu verlassen? Weshalb fühlen sie sich derart zu einem anderen Land hingezogen? Und haben nicht alle, irgendwann, Heimweh?

BZ-Redaktor Julian Perrenoud hat es sich während seiner Weltreise zum Auftrag gemacht, diese Fragen zu beantworten. Er reist seit Monaten um den Globus und besucht in 26 Ländern 26 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer aus 26 unterschiedlichen Kantonen. Also anders gesagt: In 26 Kantonen um die Welt. Am Ende soll aus den gesammelten Porträts ein Buch entstehen.

Von seiner Reise und den Geschichten von vier Schweizer Auswanderern erzählt Julian Perrenoud in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.





