Gastkommentar zu Stauseeprojekten – Für die Versorgungssicherheit sind Wasserspeicher essenziell Der Ausbau der Stromproduktion aus Wasserkraft, wie an der Trift vorgesehen, hilft die Stromversorgung im Winter sichern. Meinung Daniel Fischlin

An der Trift im Berner Oberland planen die Kraftwerke Oberhasli ein neues Kraftwerk mit Staumauer. Visualisierung: KWO/Alfred Wittwer

Der Strom aus der Steckdose ist immer da. Morgens, mittags, abends, für das Mobiltelefon, den Backofen und das Elektroauto. Und gerade jetzt, in der kälteren und dunkleren Jahreszeit, drücken wir den Lichtschalter etwas öfter – in den allermeisten Fällen mit Erfolg. Das ist aber nicht garantiert.

Bevölkerung und Wirtschaft in der Schweiz beziehen im Winter seit Jahren mehr Strom, als die einheimischen Produzenten herstellen. Im Schnitt importieren wir während dieser Monate rund 6 bis 10 Terawattstunden, also rund 10 bis 16 Prozent des jährlichen Strombedarfs. Und die Schweiz ist derzeit nicht das einzige europäische Land, das im Winter eine «Importstrategie» verfolgt. Dieser Trend dürfte sich in Zukunft noch verstärken. Denn in Deutschland sollen ab 2022 alle Atomkraftwerke und Anteile von Kohlekraft vom Netz und bis 2038 soll der Ausstieg aus der Kohlekraft vollzogen sein. Frankreich fährt die Kernkraft ebenfalls zurück. Ersetzt werden sollen diese Stromquellen zu grossen Teilen mit neuen erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie.