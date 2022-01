Alternative zu Tibits – Für die vegane Bündner Nusstorte nach Aarau Das Max-Moriz kocht für alle, die auf tierische Produkte verzichten möchten. Am besten schmeckt das hausgemachte Gebäck. Daniel Böniger

Max-Moriz-Nusstorte zum Espresso: Fast zwei Zentimeter dick – und köstlich! Foto: Daniel Böniger

Immer wieder ins Tibits? Man kann sich fragen, warum die Gastronomie den vegetarischen (und insbesondere den veganen) Sektor so lange den Platzhirschen überlassen hat, die inzwischen Filialen in sieben Schweizer Städten betreiben. So schwierig ist es nämlich nicht, die Gäste zufriedenzustellen, die auf tierische Produkte verzichten möchten, und sei es auch nur manchmal. Stellvertretend für solche kleinen Gastbetriebe, die sich der Sparte inzwischen widmen, ist das Max-Moriz in Aarau.