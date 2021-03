Nachruf auf Max Sterchi – Für die Stadt Bern war er «Mister SCB» und «Mister Vielseitig» Max Sterchi ist mit 89 Jahren verstorben. Der SVP-Politiker hat während Jahrzehnten den Berner Sport generell und den SCB speziell geprägt. Reto Kirchhofer

Max Sterchi anlässlich der Präsentation des SCB-Dokumentarfilms. Foto: Manuel Zingg

Er trug den Übernamen «Mister SCB». Für die Stadt Bern war er aber auch ein «Mister Vielseitig». Max Sterchi arbeitete als Turninstruktor bei der Berner Stadtpolizei, sass von 1992 bis 2006 für die SVP im Grossen Rat, war Leiter des Sportdienstes der Wander AG.

Die grössten Spuren hinterliess er beim SC Bern. Sterchi prägte den Club über Jahrzehnte hinweg, war von 1958 bis 1981 Nachwuchscoach, Konditionstrainer der ersten SCB-Mannschaft und später Chef der Technischen Kommission.

Mit seiner Autorität und geprägt von der Militärsportausbildung professionalisierte er das Training der Berner. Er überzeugte die SCB-Amateure, bereits im Sommer an der Kondition zu arbeiten. Wodurch er 1959 grossen Anteil am ersten Meistertitel in der Clubgeschichte hatte. Die Meisterschaft war auch deshalb speziell, weil Konditionstrainer Sterchi sie mit seinem damaligen Arbeitskollegen bei der Stadtpolizei feiern durfte: Ernst Wenger. Dieser führte die Equipe als Cheftrainer.