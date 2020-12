Eishockey in Corona-Zeiten – Für die SCL Tigers kommt wieder einmal alles anders Am Freitag werden die Langnauer aus ihrer zweiten Quarantäne innert 19 Tagen befreit. Ihr ursprüngliches Programm wurde längst über den Haufen geworfen. Marco Oppliger

Im Fokus: Von Tigers-Coach Rikard Franzén (links) ist im Moment viel Fingerspitzengefühl gefragt. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Quizfrage: Wie viele Mannschaften spielen in der National League? 12 – okay, das war einfach. Zusatzfrage: Wie viele dürfen momentan überhaupt spielen? Hier wird es schon ein bisschen kniffliger.

Man kann in diesen Tagen schnell einmal den Überblick verlieren, wie folgendes Beispiel zeigt: Letzten Freitag schlug das Coronavirus bei den SCL Tigers zu. Wegen eines positiv getesteten Spielers wurden die Langnauer bis und mit 3. Dezember in Quarantäne geschickt, drei Partien mussten verschoben werden. Um den Betrieb trotzdem einigermassen aufrechtzuerhalten, ordnete Spielplan-Leiter Willi Vögtlin anschliessend an, dass die SCL Tigers am 5. und 8. Dezember zweimal auf die ZSC Lions treffen. Doch die Massnahme wurde letzten Dienstag schon wieder zur Makulatur, weil sich auch die Zürcher in Quarantäne begeben mussten – wie Biel und Lugano. Die erwähnten Teams sind schon zum zweiten Mal in dieser Saison von Covid-19-Fällen betroffen. So viel zur Zusatzfrage.