Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Für die Moonswatch wird auch am Sonntag gearbeitet Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Die Moonswatch Moonshine Gold wird ausschliesslich bei Vollmond hergestellt und ihr Sekundenzeiger ist mit rezykliertem Gold beschichtet. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wenn der Vollmond auf einen Sonntag fällt

Nick Hayek, Chef der Swatch Group, ist beinahe ein Opfer seiner eigenen Vermarktungskünste geworden. Anfang März brachten die Marken Swatch und Omega ihr neues Moonswatch-Modell Moonshine Gold in die Läden, was unter anderem in Zürich für einen Ansturm sorgte. Die Besonderheiten der Uhr: Sie wird ausschliesslich bei Vollmond hergestellt, und ihr Sekundenzeiger ist mit rezykliertem Gold beschichtet. Dumm nur, dass ein Vollmond und somit wichtiger Produktionstag ausgerechnet auf den 5. Februar 2023 fiel – ein Sonntag. Es habe einiges an Aufwand erfordert, um die nötigen Bewilligungen der Behörden für Sonntagsarbeit zu erhalten, sagte Nick Hayek am Donnerstag in Biel, als er die Jahreszahlen des Unternehmens vorstellte. Die Genehmigungen kamen rechtzeitig. Sonst hätte Hayek sprichwörtlich in den Mond geguckt.