Abtreibung in den USA – Für die Demokraten ändert Kansas alles Bei den anstehenden US-Zwischenwahlen drohte bislang ein Desaster. Doch die Abstimmung zum Abtreibungsrecht liefert der Partei eine Betriebsanleitung und ein Wahlkampfthema. Christian Zaschke aus New York

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Kansas haben vollkommen überraschend eine Verschärfung des Rechts auf Abtreibung abgelehnt: Befürworter und Befürworterinnen des Rechts auf Abtreibung erfahren das Wahlergebnis am 2. August 2022. Foto: Dave Kaup (AFP)

Der Bundesstaat Kansas ist auf einer Karte der USA leicht zu finden: Er liegt genau in der Mitte. Wie so viele Staaten im Zentrum des Landes ist er konservativ geprägt und wird von der Republikanischen Partei dominiert. Die Menschen an den Küsten sprechen von Staaten wie Kansas gern als «Flyover States», weil man sie allenfalls aus dem Flugzeug sieht, wenn man von New York nach Los Angeles reist oder von Boston nach Seattle. Im Diktum von den Flyover States drückt sich das Desinteresse aus, dass die grösstenteils demokratisch regierten Küstenstädte diesen Landstrichen normalerweise entgegenbringen.