Marathon-Match in Freiburg Gottérons Siegestor fällt um 0.24 Uhr

Rapperswil-Jona (4:0 gegen Davos) und der EV Zug (6:3 gegen Lugano) feiern in lange Zeit ausgeglichenen Spielen am Ende klare Siege. Fribourg bezwingt Lausanne nach einem Tor in der 3. Overtime.