Zur Kritik von Pro Natura – Für den Naturschutz bräuchte es tatsächlich mehr Geld Obschon keine genauen Zahlen vorliegen, ist klar: Der Kanton Bern liegt beim Naturschutz im Hintertreffen. Dölf Barben

Die Grossratsmehrheit möchte dem Campingplatz im Schutzgebiet Fanel eine Zukunft sichern – obschon es eine solche nicht geben dürfte. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Im Kanton Bern stehe es schlecht um den Naturschutz. Was für die Natur an Geld ausgegeben werde, seien «bloss Peanuts». Dies sagte Jan Ryser, der abtretende Geschäftsführer der Naturschutzorganisation Pro Natura, Ende Mai in einem Interview. Doch stimmt diese Aussage auch? Und lässt sich das von Ryser beklagte «Defizit» beziffern?