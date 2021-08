Finanzen in der Corona-Krise – Für den Kanton hätte es schlimmer kommen können Das Budget des Kantons Bern sieht ein Defizit von 50 Millionen Franken vor. Die Gründe für das stark verbesserte Ergebnis: viel Geld von der Nationalbank und mehr Steuern als erwartet. Simon Wälti

In diesem und im nächsten Jahr erhält der Kanton Bern von der Nationalbank jeweils fast eine halbe Milliarde Franken. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Corona-Krise strapaziert die öffentlichen Haushalte in der Schweiz. Auf der Ertragsseite gehen die Steuereinnahmen zurück, auf der Aufwandseite entstehen Zusatzkosten zum Beispiel im Gesundheitswesen oder bei der Stützung der Wirtschaft. Die entscheidenden und seit Beginn der Krise noch nicht definitiv beantworteten Fragen sind: Wie deutlich sind die Spuren? Und: Geraten die Finanzen deshalb in Schieflage?

Der Kanton Bern präsentierte am Donnerstag die Zahlen für das nächste und das kommende Jahr. Fazit: Es wird lange nicht so schlimm wie noch letztes Jahr befürchtet. Der Regierungsrat rechnet im Voranschlag 2022 mit einem Fehlbetrag von 50 Millionen Franken und einer Neuverschuldung von 117 Millionen Franken, bei einem Aufwand von rund 12 Milliarden Franken. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber der letztjährigen Planung um mehrere Hundert Millionen Franken. Finanzdirektorin Beatrice Simon (Mitte) erklärte an einer Medienkonferenz, die Zahlen seien ein Abbild der neuesten Wirtschaftsprognosen. Insbesondere die Steuererträge hätten sich im Gegensatz zu den Prognosen «massiv verbessert». Auch in der Krise stiegen die Löhne.