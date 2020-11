«Die Klimafrage hat das früher in der Agglomeration dominierende Thema Migration in den Hintergrund gerückt», sagt Michael Hermann

«Die Klimafrage hat das früher in der Agglomeration dominierende Thema Migration in den Hintergrund gerückt», sagt Michael Hermann

Am Sonntag hat sich das RGM-Bündnis in Bern locker behauptet. Bemerkenswert ist aber, dass die Bürgerlichen auch in Münchenbuchsee und Zollikofen die Mehrheit verloren. Wird RGM in die Agglo exportiert?

In Bern fällt auch auf, dass das M im Bündnis, die Grüne Freie Liste, an Bedeutung verloren hat. Aber ja, es ist ein bemerkenswerter Trend, dass die Agglomerationen nun nach den Kernstädten zunehmend nach links tendieren. Übrigens nicht nur in der Schweiz. Joe Biden hat die amerikanische Präsidentschaftswahl in den Suburbs, den Vorstädten, gewonnen, wo die Demokraten deutlich zulegen konnten.