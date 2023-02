Geburtstags-Videos aus der Dritten Welt – Für 5 Franken singt uns ein Pakistani beim Melken «Happy Birthday» Auf Fiverr.com verkaufen Männer aus Entwicklungsländern persönliche Videogrüsse. Menschen in der Schweiz amüsieren sich – oder beschweren sich. Über einen Trend zwischen Jux und Rassismus. Tim Wirth

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden «Happy Birthday, Emily!» Omar und Hassan grüssen aus Ägypten, Zamann Baloch aus Pakistan – und Menschen in Europa lachen sich krumm. Ist das moralisch vertretbar? Video: Fiverr, Tamedia

«BESTELLE MICH JETZT». Das schreibt Zamann Baloch aus der pakistanischen Provinz Punjaab auf seinem Profil. Er liefert schnell. Zahlt jemand in der Schweiz knapp 5 Franken und nennt den Namen des Geburtstagskindes, legt Baloch sofort los. Wahlweise melkt er eine Kuh, setzt seiner Ziege eine Sonnenbrille auf oder stellt sich in ein Kornfeld. Dann filmt er sich mit seiner Full-HD-Kamera, singt Happy Birthday mit Akzent und gratuliert dem Geburtstagskind persönlich. Zwei Stunden später kommt das fertige Video in der Schweiz an.