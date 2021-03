Unfall in Sundlauenen BE – Fünf Verletzte bei Unfall mit drei Autos In Sundlauenen kam am Samstagabend ein Autolenker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei anderen Autos.

Die Kantonspolizei Bern untersucht Hergang und Ursache des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Keystone/Peter Klaunzer

In Sundlauenen ist am Samstagabend ein Autolenker in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte es zuerst seitlich mit einem entgegenkommenden Auto und anschliessend frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Auto. Fünf Menschen wurden verletzt.

Der Unfall auf der Staatsstrasse zwischen der Bushaltestelle Pilgerweg und dem nachfolgenden Tunnel in Sundlauenen (Gemeinde Beatenberg) ereignete sich um etwa 18.35 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag meldete.

Die fünf Personen die in den drei Fahrzeugen waren, wurden verletzt und durch drei Ambulanzteams in Spitäler transportiert. Die Feuerwehr Bödeli war zur Bindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten und für die Verkehrsregelung vor Ort.

Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die betroffene Strasse während rund drei Stunden komplett gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang sowie dessen Ursache werden durch die Kantonspolizei Bern untersucht.

SDA/jo