YB siegt gegen Winterthur – Fünf Tore gegen die Enttäuschung der Vorwoche Zwei Treffer in den ersten sieben Minuten bilden die Basis für den Sieg in Runde 3. Ganvoula trifft zum ersten Mal für den Meister.

Samuel Waldis

Das wars: Jean-Pierre Nsame (unten) trifft zum 5:2, Meschack Elia feiert mit, und Sekunden später ist der Sieg gegen Winterthur Tatsache. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Wäre man etwas näher dran gewesen, man hätte wohl gesehen, wie Raphael Wicky das Blut aus seinen Händen presste, so entschieden ballte er sie zu zwei Fäusten. In der Geste lag Erleichterung – in diesem Moment, da Jean-Pierre Nsame in der 90. Minute gerade eben das 5:2 erzielt und das Spiel gegen Winterthur endgültig entschieden hatte.

Nach dem 2:2 gegen den bescheidenen Aufsteiger Yverdon ist dieser Sieg in der dritten Runde das, was diese Meistermannschaft braucht: eine Bestätigung der eigenen Klasse.

YB hatte die Basis zu diesem Erfolg in der Startphase gelegt. In der dritten Minute erzielte Silvère Ganvoula, der neue Stürmer aus der Bundesliga, das 1:0 mit einem Schuss, der in jeder Schiessbude durch die hintere Wand geflogen wäre. In der siebten Minute traf Joël Monteiro zum 2:0, nach feinster Vorarbeit Cedric Ittens, der später den vierten Treffer erzielen sollte. Dazwischen lagen Fabian Rieders Tor per direktem Freistoss und der Anschlusstreffer durch Samuel Ballet, der dem ansonsten tadellosen Anthony Racioppi doch noch einen Goalie-Fehler unterjubelte.

Patrick Rahmens Winterthur erzielte durch Sayfallah Ltaief einen weiteren Treffer. Doch der Ausgang dieser Partie stand vor allem wegen der Startphase kaum je infrage. Zu unterlegen waren die Gäste, zu dominant der Meister, vor allem auch physisch. Der nächste Test für YB folgt in einer Woche gegen den FC Luzern. Und mit jedem Tag kommt der erste Höhepunkt näher: das Champions-League-Playoff in den letzten zwei August-Wochen. Der Gegner wird am Montag ausgelost.

YB-Telegramm Young Boys – Winterthur 5:2 (3:1) Wankdorf. – 27’119 Zuschauer. Tore: 3. Ganvoula 1:0, 7. Monteiro 2:0, 38. Ballet 2:1, 45.+1 Rieder 3:1, 50. Itten 4:1, 78. Ltaief 4:2, 90. Nsame 5:2. YB: Racioppi; Janko, Camara, Amenda, Persson (59. Blum); Rieder; Ugrinic (72. Males), Lakomy, Monteiro (85. Imeri); Itten (85. Elia), Ganvoula (72. Nsame). Winterthur: Kuster; Sidler (74. Gantenbein), Schmid, Stillhart, Diaby (46. Schättin); Zuffi, Jankewitz; Ballet, Di Giusto (46. Corbaz), Burkart (59. Ltaief); Turkes (84. Ramizi). Bemerkungen: 48. Lattenkopfball Burkart. YB ohne Von Ballmoos, Lauper, Garcia (verletzt), Deme, Chaiwa, Mambimbi, Zbinden (U-21), Rrudhani und Marzino (nicht im Aufgebot).

