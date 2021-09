Mamablog: Mathe für Kleinkinder – Fünf Spielideen für Zuhause Von extrem lerneffizienten Phasen und cleveren Ideen – für Kinder, die sich für Ziffern interessieren. Ellen Girod

3, 2, 1, loooos: Kinder zeigen uns, wann sie ein Thema aufsaugen wollen – und können. Foto: Getty Images

Die Zahlen-Phase meiner Kinder war nicht zu übersehen. Ähnlich wie bei der Buchstaben-Phase wurden diesmal überall Ziffern entdeckt. Ziffern begegneten uns am Küchentisch, in Büchern und klebten manchmal an den Hauswänden. Wie bereits im Artikel zum Lesen lernen erläutert, ging ich auch hier von den Interessen meiner Kinder aus. Ich bin nicht für tigermomsche Frühförderung, aber dafür, die Interessen der Kinder ernst zu nehmen und ihre Kompetenzen nicht zu unterschätzen.

Mamablog: 5 Tipps à la Montessori Wie Kinder selber lesen lernen «Sensible Phasen» nannte Maria Montessori diese Interessens-Phasen, in denen innert kurzer Zeit und ohne Mühe viel über ein Thema aufgenommen wird. Unsere Staatsschulen orientieren sich leider eher selten an solchen sensiblen Phasen. Umso wertvoller ist es, wenn wir Eltern diese Phasen bei unseren Kindern erkennen – und dementsprechend fördern können. Für Kinder, die gerade nur noch Ziffern sehen, empfehle ich folgende fünf einfache Spielideen:

Idee: Ziffern im Alltag finden

Faszinierende Alltagsgegenstände: Denn Kinder entdecken die Welt jeden Tag aufs Neue. Bildrechte: www.chezmamapoule.com

Die australische Montessori-Pädagogin Kylie D’Alton schreibt auf ihrem berühmten Blog Howwemontessori.com: «Mathe umgibt uns überall. Wir brauchen sie unseren Kindern nicht beizubringen, sondern ihnen einfach entsprechende Möglichkeiten anzubieten, um Mathe für sich zu entdecken.» So kann man ein Spiel draus machen und Finger, Tomaten oder Löffel abzählen. Man lässt sie die Zahlen auf der Waage im Quartierladen eintippen. Oder auch simple Dinge, wie eine Zahlenreihe auf einem Lineal oder einem kleinen Meterstab entdecken – das kann je nach Phase recht faszinierend sein.

Idee: Ziffern in Büchern entdecken

Lesestoff für Zahlenfans: Denn haben sie den Dreh erst mal raus, wollen Kinder einfach alles zählen. Bildrechte: www.chezmamapoule.com

Auch hier gilt: Spezielle Bücher zum Thema sind kein Muss. Meine Kinder hatten von sich aus, dieselben Dinge in ihren Bilderbüchern abgezählt. Weil es aber doch einige sehr tolle Bücher gibt, hier vier Lesetipps:

1 – «Montessori Number Work» Infos einblenden Ein Plus von «Montessori Number Work» sind die fühlbaren Buchstaben, das animiert zum Nachfahren und später dann zum Zahlen schreiben. Eher ein Nachteil: Die passenden Gegenstände und Zahlen sind nicht auf gegenüberliegenden Seiten, man muss erst blättern.

2 – «Die Zahlen» Infos einblenden «Die Zahlen» von Meyers Kinderbibliothek bieten zwar nichts zum Fühlen, aber haben dafür wunderschöne Illustrationen. Abgesehen von den zwei Pinguinen, welche die Ziffer «1» darstellen sollen, ein wunderschönes Buch.

3 – «Kennst Du das? Die Zahlen» Infos einblenden Dudens «Kennst Du das? Die Zahlen» liegt gut in den kleinen Händen und ist ansprechend und sinnvoll aufgebaut.

4 – «Zähl dich nett ins Bett» Infos einblenden Unser klarer Favorit. Und Daniela Kulots «Zähl dich nett ins Bett» verbindet Spass, Reimen und Lernen.

Idee: Ziffern spielerisch lernen

Mathe zum Anfassen: Dabei kann man fast alle Alltagsgegenstände miteinbeziehen. Bildrechte: www.chezmamapoule.com

Auf dem Markt gibt es mittlerweile sehr viele Spielsachen zum Ziffernlernen, wie das Steckspiel von Hape auf dem Bild. Es geht aber auch unkomplizierter und mit Dingen, die man eh zu Hause hat: Ein kleiner Hocker, eine Handvoll Kartonmünzen, ein Paar Äpfel und schon kann das Kaufmannsladen-Spiel losgehen. Ebenfalls spannende Spielthemen: Kinderflohmarkt oder später dann erstes Taschengeld.



Idee: DIY mit Filzgleitern für Möbel

So wecken Sie den Mathe-Sinn: Dieses Spiel müssen Mama oder Papa erst basteln, aber es lohnt sich!

Für die DIY-Freudigen unter uns, die etwas Zeit haben: Um die Tastsinne anzusprechen, kann man aus Filzgleitern für Möbel ein simples Spiel kreieren. Einfach Kugelketten knüpfen und entsprechende Karten dazu basteln. Nun können Kinder die Filzkleber nachfahren, die Holzkugeln abzählen und die entsprechenden Mengen einander zuordnen. Wer eine genaue Anleitung inkl. Materialtipps braucht, findet diese auf meinem Blog.

Idee: DIY für Zuordnungsspiele

DIY-Projekt für Kurzentschlossene: Diese Zuordnungsspiele sind schnell gemacht … Bildrechte: www.chezmamapoule.com … und erstaunlich unterhaltsam. Bildrechte: www.chezmamapoule.com 1 / 2

Für die DIY-Freudigen unter uns, die wenig bis keine Zeit haben: DIY geht auch einfacher. Ihr könnt unsere Zuordnungsspiele downloaden, auf festem Papier ausdrucken und ausschneiden. Mehr Infos dazu findet Ihr hier. Frohes Zuordnen und Lernen!

Dieser Text erschien zuerst in ausführlicherer Form auf dem Blog der Autorin: www.chezmamapoule.com.

Ellen Girod Infos einblenden Ellen Girod hat Wirtschaft, Religionswissenschaften und Politologie studiert und arbeitet als freiberufliche Journalistin. Seit sie Mutter ist, schreibt und recherchiert sie am liebsten über ein Leben mit Kindern auf Augenhöhe: www.chezmamapoule.com

Fehler gefunden?Jetzt melden.