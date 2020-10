Wahlen in Saanen – Fünf neue Köpfe im Saaner Gemeinderat Die Wahlberechtigten von Saanen haben am Sonntag den Gemeinderat neu bestellt. Insgesamt 22 Kandidierende hatten sich um die acht Sitze beworben.

Im Saaner Gemeinderat ist es am Sonntag zu einer Blutauffrischung gekommen: Fünf von acht Mitgliedern sind neu. KEYSTONE/YOSHIKO KUSANO

Die Wahlberechtigten von Saanen haben am Sonntag den Gemeinderat neu bestellt. Insgesamt 22 Kandidierende hatten sich um die acht Sitze beworben. Fünf Bisherige traten nicht mehr zur Wiederwahl an. Gemeindepräsident bleibt Toni von Grünigen (SVP).

Von Grünigen wurde bereits vor einigen Wochen in stiller Wahl bestätigt. Am Sonntag ging es also noch um die verbleibenden sieben Sitze. Die Bisherigen Walter Herr-Blatter (FDP) und Hans Schwenter Pedraza (Freie Liste) schafften die Wiederwahl.

Neu ziehen vier SVP-Mitglieder und ein Freisinniger in den Gemeinderat. Es sind dies: Petra Schläppi-Hauswirth (SVP), Klaus Romang (SVP), Nathanael Perreten (SVP), Patricia Matti (SVP), Martin Hefti-Wichtermann (SVP) und Daniel Schmid (FDP).

Die Wiederwahl verpasst hat der bisherige Gemeinderat Thomas Frei (FDP). Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 48,6 Prozent.

Die Ressortverteilung innerhalb des neu gewählten Gemeinderats erfolgt Anfang Januar 2021.

SDA