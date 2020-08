Berner Oberland – Fünf Leichtverletzte nach Erdrutsch in Kandersteg In der Nacht auf Montag sind bei der Berner Kantonspolizei gegen 100 Unwetter-Meldungen eingegangen. In Kandersteg kam es nach einem Murgang zu Überschwemmungen. Fünf Personen wurden leicht verletzt.

Ein Erdrutsch hat in Kandersteg fünf Leichtverletzte gefordert. Bild: Adrian Moser

Die Meldung zum Erdrutsch im Bereich «Zilfuri» in Kandersteg ging am Sonntag kurz nach 23.00 Uhr bei der Polizei ein. Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde Kandersteg führte ein «kurzes, aber heftiges Gewitter» mit Hagelschlag auf der Ostseite der Bire dazu, dass verschiedene Bäche über die Ufer traten.

Dabei wurden Brücken beschädigt sowie Strassen und Landflächen vorübergehend überflutet. Laut Polizei brachen grosse Wassermassen in ein Haus in der «Achere» ein. Im Haus befanden sich drei Männer und eine Frau, die das überflutete Gebäude verlassen konnten. Dabei verletzten sie sich leicht und wurden in Spitalpflege gebracht.

Nach Polizeiangaben wurde ein weiterer Mann leicht verletzt, als er in einem Haus im Bereich «Zifluri» die Kellerfenster schliessen wollte und dort Wasser eindrang. Der Mann sowie vier weitere, unverletzte Personen, wurden mit Rettungshelikopter ausgeflogen.

Noch in der Nacht wurde ein Teil des Campingplatzes evakuiert beziehungsweise Gäste wurden umplatziert. Die Räumungsarbeiten dürften mehrere Tage dauern. Nach Gemeindeangaben ist die Strom- und Wasserversorgung für das ganze Dorf intakt. Am Montag sollten Brücken und Wanderwege kontrolliert werden.

Bowil: 20 Kühe vom Blitz erschlagen

Aus Bowil ging gegen 22.45 Uhr die Meldung ein, wonach bei Bächlen mehrere Kühe verstorben waren. Laut den aktuellen Erkenntnissen hatten die Tiere unter einem Baum Schutz vor dem Gewitter gesucht, als ein Blitz einschlug. Insgesamt kamen 20 Kühe und Kälber zu Tode.

Bei den regionalen Einsatzzentralen der Berner Kantonspolizei gingen zwischen Sonntag 22.00 Uhr und Montag 9.30 Uhr gegen 100 Meldungen ein. Die meisten davon betrafen den Grossraum Münchenbuchsee und Jegenstorf. Dort wurden insbesondere Wassereinbrüche in Gebäude gemeldet. Vielerorts standen die Feuerwehren im Einsatz.

SDA