Dafür brenne ich in der Tat! Als Produzentin der Welt-Ersteinspielung von «Samson», einer romantischen Oper des Schweizer Komponisten Joachim Raff, konnte ich Bühnen Bern von meiner Idee überzeugen. Die letzten zehn Tage haben wir das dreistündige Werk mit über 120 Mitwirkenden im Stadttheater zusammen mit ADC Sound, dem Tonstudio meines Mannes Fréderic Angleraux, für mein Label Schweizer Fonogramm eingespielt. Am 8. September gibt es die Schweizer Erstaufführung im Stadttheater Bern.

Raff war einerseits ein musikalischer Autodidakt, gleichzeitig aber auch Musikpublizist und ein kritischer Intellektueller, der einem Wagner oder Liszt philosophisch das Wasser reichen konnte. Er war ein Alleskönner, und vielleicht war genau das ein Problem für die Nachwelt. Die Oper «Samson» war dazu noch von besonderem Pech verfolgt: Mehrere Anläufe ab 1857 für eine Uraufführung verliefen im Sand. Einmal lag es an der Besetzung, dann wurde Liszt als Theaterintendant in Weimar geschasst, später verstarb der junge Tenor Ludwig Schnorr von Carolsfeld unerwartet. Er hätte sonst nicht nur der erste Tristan, sondern auch der erste Samson der Geschichte werden können. Schlechtes Karma, sozusagen.

«Raff war kein romantischer Eklektiker. Ich gehe so weit, dass ich in ihm einen politisch denkenden Schöpfer sehe.»

Man könnte auch von schlechtem Marketing sprechen. Fehlte es Raff in Deutschland an den richtigen Beziehungen?

Am Werk lag es jedenfalls nicht. Ein Beleg dafür ist, dass die szenische Uraufführung des «Samson» in Weimar zu Raffs 200. Geburtstag letztes Jahr als Erfolg gefeiert wurde. Man lobte die Harmonik, die Orchestrierung, den melodischen Reichtum. Raff hat grosse Chöre und sogar ein Ballett eingebaut. Es gibt wunderbare Holzbläser- und Streichersoli, berührende Duette, gleissende Fanfaren. Man hört, dass sich Raff intensiv mit Wagner auseinandergesetzt hat. Er hat Wagner nicht einfach kopiert, sondern sich die Erkenntnisse seiner persönlichen kompositorischen Handschrift anverwandelt. Raff war kein romantischer Eklektiker. Ich gehe so weit, dass ich in ihm einen politisch denkenden Schöpfer sehe. Er war Komponist und Texter – er verfasste ja auch das Libretto zum «Samson» – mit einer Mission.