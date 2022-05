Kurioses am Schwingfest – Fünf Festsieger und nur ein Muni – wer darf ihn behalten? Weil Kilian von Weissenfluh und Curdin Orlik im Schlussgang des Seeländischen stellen, dürfen sich auch Florian Gnägi, Michael Ledermann und Hanspeter Luginbühl schultern lassen. Marco Oppliger

Die fünf Sieger des Seeländischen Schwingfests: Michael Ledermann, Kilian von Weissenfluh, Curdin Orlik, Florian Gnägi und Hanspeter Luginbühl (von links). Foto: Marcel Bieri

Zwei Buben haben den prächtigen Holzbrunnen in Beschlag genommen. Verdenken kann man es ihnen bei Temperaturen um die 25 Grad gewiss nicht. Aber das Schauspiel ist rasch vorbei, der Papa unterbindet das «Chosle». Und so kehrt am Brunnen in der Schwingarena von Oberwil rasch wieder die gewohnte Szenerie ein. Wobei, gewöhnlich wird dieses Fest nicht zu Ende gehen.