Sommerdrinks 2020 – Fünf Aperitifs, gänzlich alkoholfrei Es muss nicht immer Caipirinha oder Gin Tonic sein: Die besten Schweizer Barkeeper haben für uns sommerliche Cocktailrezepte kreiert – komplett ohne Promille. Daniel Böniger

Sommer, Sonnenschein und sooo einen Durst… Foto: Getty Images / iStockphoto

Haben Sie die Eiswürfel schon parat? Denn in diesen heissen Tagen gelüstet es uns nicht nach Pfefferminztee und heisser Schoggi, sondern nach erfrischenden Drinks. Und weil der Zeitgeist vor dem Rausch grad flüchtet, so wie die Gartenschnecke vor der sommerlichen Trockenheit, müssen diese auch nicht unbedingt Alkohol enthalten. Oder?

Die SonntagsZeitung hat die Besten der Schweizer Barszene angefragt, was sie denjenigen Gästen ins Glas geben, die keinen Bock auf einen trümmligen Kopf haben. Und tatsächlich werden das ständig mehr: «Es kommt immer häufiger vor, dass jemand bei uns einen Drink ohne Alkohol bestellt», sagt Markus Blattner von der Old Crow Bar in Zürich.

Mit Alkohol was Schönes zu mixen, ist einfach. Markus Blattner, Old Crow Bar, Zürich

Zwar sei das Mixen solcher «Mocktails» ohne Umdrehungen unter vielen Barkeepern noch immer verpönt, für ihn aber sei es eine Herausforderung: «Denn mit Alkohol was Schönes zu mixen, ist einfach.» Er vergleicht die Aufgabe mit der Challenge, wenn ein Sternekoch ein gutes Gericht zaubern sollte, aber weder Fleisch noch Eier und Milchprodukte verwenden kann, also vegan kocht.

Da die Rezepte teilweise sehr ausgefallene Zutaten enthalten, haben wir wenn immer möglich Ersatzprodukte vorgeschlagen. Sie können die Zubereitungen aber einfach nur zur Inspiration lesen – bevor Sie selber Ihren Drink für den Sommer 2020 mixen.

Rebekka Anna Salzmann, Angel Share Bar, Basel:

«The Glorious Underdog»

Ansetzen, nippen – und sich verlieben, bei dieser Kreation basierend auf Hibiskus. Foto: Dominik Plüss

Zutaten:

3 cl Hibiskus-Sirup (am besten selbst gemacht)

1 cl Mango-Sherbet («nicht gefrorenes» Sorbet, auch dies am besten selbst gemacht)

3 cl frischer Zitronensaft

1 cl Eiweiss

5 cl Mango-Limonade (z. Bsp. von Thomas Henry)

Hibiskusblüten, getrocknet, für die Dekoration

Zubereitung:

Alle Zutaten ausser der Mango-Limonade mit Eis in einen Shaker geben und ungefähr 10 Sekunden shaken. Dann die Limonade beigeben und gut verrühren. Den Drink in ein vorgekühltes Gästeglas abseihen. Mit getrockneten Hibiskusblüten dekorieren.

Rebekka Anna Salzmann Infos einblenden Letztes Jahr wurde Rebekka Anna Salzmann von der Angels Share Bar zur «Schweizer Newcomerin des Jahres» auserkoren. Foto: Dominik Plüss Der Name deutet es schon an: Die Angel’s Share Bar in Basel wurde vor vier Jahren als Whisky-Bar eröffnet, die auch gute Drinks anbietet. Inzwischen ist daraus allerdings eine Cocktailbar geworden, die daneben auch Whiskys im Sortiment hat. Und es ist ein Lokal mit hervorragendem Ruf, wurde es doch mehrfach zur besten Bar der Schweiz erkoren. Hinter dem Tresen steht Rebekka Anna Salzmann, die letztes Jahr bei den «Mixology Bar Awards» als «Newcomerin des Jahres» ausgezeichnet wurde.

Christian Heiss, Kronenhalle-Bar, Zürich:

«Carpe Diem»

Mit diesem Drink gewann Christian Heiss letztes Jahr die «Nullpromille-Trophy». Foto: Urs Jaudas

Zutaten:

2 cl «Yuzu Mix» (je zur Hälfte Zuckersirup und pürierte Yuzu oder eine andere Zitrusfrucht)

1 cl Himbeer-Mark (z. Bsp. von Boiron oder selbst gemacht)

1 cl Monin Bitter (oder alternativ Sanbitter)

10 cl Cranberry-Saft

5 cl Ginger Beer (z. Bsp. von Swiss Mountain Spring)

Himbeeren, Minze und Blumen als Dekoration

Zubereitung:

Alle Zutaten ausser das Ginger Beer auf Eiswürfeln stark shaken, in ein Longdrinkglas auf Eis abseihen. Mit dem Ginger Beer auffüllen und mit Himbeeren, Minze und Blumen garnieren.

Christian Heiss Infos einblenden Steht hinter dem Tresen in der Kronenhalle: Christian Heiss. Foto: Urs Jaudas Die Kronenhalle-Bar in Zürich braucht man nicht mehr vorzustellen. Unter Bildern von Picasso und Matisse geniesst man hier schon seit 1965 Drinks in wunderbar mondäner Atmosphäre. Und bereits die Vorgänger des jetzigen Bar-Chefs Christian Heiss – Paul Nüesch und Peter Roth – waren Legenden ihres Fachs. Mit «Carpe Diem» gewann Heiss 2019 bei der «Schweizer Nullpromille-Trophy», die bereits zum achten Mal durchgeführt wurde und als älteste Mocktail-Competition der Schweiz gilt.

Michael Hugi, Kreissaal-Bar, Bern:

«Calamansi rosso»

Fruchtig, fruchtig: Der Drink von Michael Hugi enthält Wassermelone und Erdbeere. Franziska Rothenbuehler

Zutaten:

80 g Wassermelone

1 grosse Erdbeere

1 kleines Kaffirlimettenblatt

1 Scheibe Ingwer

3 Eiswürfel

1 dl Tom’s Bitter Calamansi (oder sonst ein Tonic Water mit Zitrusnote)

Erdbeere und Kaffirlimettenblatt dekorieren.

Zubereitung:

Alle Zutaten mit Eiswürfel zusammen im Blender auf hoher Stufe mixen. Dann über Eiswürfel in einem vorbereiteten Glas giessen. Mit dem bitteren Tonic auffüllen und mit Erdbeere und Kaffirlimettenblatt dekorieren.

Michael Hugi Infos einblenden Er kreiert nicht nur Drinks, sondern füllt auch eigene «Wässerli» ab: Michael Hugi. Franziska Rothenbuehler Michael Hugi hat diesen Drink extra für die SonntagsZeitung kreiert – sich allerdings erlaubt, Tom’s Bitter Calamansi zu verwenden, das er selber ersonnen hat und das inzwischen vielerorts in der Schweiz erhältlich ist. Zusammen mit seinen «Tom’s»-Compagnons Jakob Hostettler und Thomas Häusler füllt er aber nicht nur Getränke ab, sondern betreibt auch die Kreissaal-Bar, eine der angesagtesten Nachtlokale derzeit in Bern.

Christos Kostopoulos, Les Trois Rois, Basel:

«Tropic Basel Touch»

Christos Kostopoulos scheint Humor zu haben – dies lässt zumindest die Delfin-Wasserpistole erahnen. Foto: Dominik Plüss

Zutaten:

1 cl Seedlip Garden 108 (alkoholfreies, Gin-artiges Getränk)

2 cl Martini Aperitive Vibrante (non Alcooholic)

4 cl Kokosnusswasser

3 cl Verjus

2, 5 cl Ananas & Tonka Sirup

Zubereitung:

Für den Ananas & Tonka Sirup vier schöne Scheiben Ananas mit Zucker überdecken. Drei Tonkabohnen zu einem Pulver vermixen und ebenfalls auf die gezuckerten Früchte streuen. Drei Tage liegen lassen. Die Ananas verliert dabei Saft – das ist der Sirup. Der Drink ist fast genau so simpel: Alle Zutaten in einen Shaker geben, mit Eis aufshaken, fertig.

Christos Kostopoulos Infos einblenden Spricht besser Englisch als Deutsch: Christos Kostopoulos, Barkeeper im Les Trois Rois, Basel. Foto: Dominik Plüss Christos Kostopoulos ist Teil des Bar-Teams im Basler Fünfsternhotel Les Trois Rois. Im vergangenen November hat er das Schweizer Finale der sogenannten «Barcardí Legacy Cocktail Competition» für sich entschieden und darf, sobald dies wieder möglich sein wird, an das Weltfinale nach Miami in den USA. Man würde ihn wohl wegen seines Bartes älter schätzen, doch Kostopoulos ist erst 23-jährig.

Markus Blattner, Old Crow Bar, Zürich:

«Diamonds in the Sky»

Kühl oder eben doch «hot»? Markus Blattners Mocktail enthält Chili und Kaffee. Foto: Urs Jaudas

Zutaten:

2 cl Honig-Chili-Sirup (je einen Teil Honig und Wasser mit Chilis aufkochen)

1 Espresso

Tonic Water nach Wahl

rote Chilischote als Dekoration

Zubereitung:

Sirup und Espresso werden zusammen mit genug Eis ins Longdrinkglas gegeben. Mit Tonic Water wird aufgefüllt. Mit einer Chilischote wird dekoriert.