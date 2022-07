Hoher Sachschaden in Leuzigen – Führerloser Traktor mit Anhängern fährt in Autounterstand Beim Beladen mit Getreide setzte sich am Samstag in Leuzigen ein Traktor mit zwei Anhängern in Bewegung und fuhr in einen Autounterstand.

Ein parkierter Traktor machte sich am Samstag in Leuzigen selbstständig und krachte in einen Autounterstand. Foto: Kapo Bern

Am Samstag kurz vor 16.45 Uhr kam es in Leuzigen auf der Längenbergstrasse zu einem Unfall. Ein Traktor war mit zwei Anhängern auf der Längenbergstrasse am Feldrand parkiert, um die Anhänger mit Getreide zu beladen.

Während der Arbeiten setzte sich die Traktor-Anhängerkombination ohne Fahrer aus noch zu klärenden Gründen in Bewegung. Das Gefährt rollte rund 100 Meter über eine Wiese und fuhr schliesslich in einen Autounterstand neben einem Wohnhaus, in dem sich zwei Autos befanden.

Hoher Sachschaden

Infolge des Aufpralls kam es am Traktor zu einer Rauchentwicklung. Ein Bewohner des Wohnhauses konnte diese selbständig löschen. Die Regio Feuerwehr Büren wurde zur Sicherung der Unfallstelle aufgeboten. Sämtliche Fahrzeuge wurden im Zuge der Ereignisse beschädigt oder erlitten Totalschaden. Auch am Unterstand und am Anbau des Hauses entstand Sachschaden.

Die Längenbergstasse musste während mehrerer Stunden gesperrt werden. Um die Fahrzeuge zu bergen und abzuschleppen, wurden ein Kran und ein Abschleppdienst aufgeboten. Die Angehörigen der Regio Feuerwehr Büren unterstützten die Arbeiten. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Umständen und zur Ursache des Unfalls aufgenommen.

