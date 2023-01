Hilferuf aus der Psychiatrie – Frustriertes Personal schlägt Alarm Über 400 Fachpersonen aus dem ganzen Kanton Bern fordern von Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg Unterstützung – die Not sei zu gross. Jessica King

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg will den Brief der Angestellten beantworten. Foto: Raphael Moser

Die Mitarbeitenden der Berner Psychiatrie schlagen Alarm. Über 400 Psychologen, Psychiaterinnen, Pflegende, Sozialarbeiterinnen und weitere Fachkräfte haben einen offenen Brief an Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP) unterzeichnet, der am Montag angekommen ist. Ihre Botschaft: Angesichts fehlender Ressourcen erleben sie im Alltag «grosse Verunsicherung, Angst und Hilflosigkeit». Sie können ihren Job nicht mehr richtig ausführen und sehen ihre eigene Gesundheit zunehmend als gefährdet.