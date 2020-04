Ausflug – 2. Mai bis 6. Dezember 2020 – Frühstücksfahrten Bielersee Schifffahrt Die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft setzt die Empfehlungen des Bundes zum Schutz vor dem Coronavirus konsequent um. Der Touristische Verkehr ohne Erschliessungsfunktion, Themenfahrten und Gruppenreisen sollen abgesagt werden. Kursschiffe verkehren erst ab dem 2. Mai 2020. Aline Zwahlen

Die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft setzt die Empfehlungen des Bundes zum Schutz vor dem Coronavirus konsequent um. Der Touristische Verkehr ohne Erschliessungsfunktion, Themenfahrten und Gruppenreisen sollen abgesagt werden. Kursschiffe verkehren erst ab dem 2. Mai 2020.



Bestellen



Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)

Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch

Bestellformular – hier ausfüllen

Konditionen

Max. 6 vergünstigte Gutscheine pro espace.card.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Gebuchte Gutscheine können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Angebot

Tageskarte der BSG und Frühstück nach Wahl

Frühstück

(Matrosen-Zmorge)

1 Gipfeli, 1 Körner-Mütschli, Brot,

3 regionale Käsesorten,

Butter, Konfitüre,

1 Glas Orangensaft,

2 Tassen Kaffee, Tee oder Ovomaltine



(Kapitäns-Zmorge)

Zusätzlich zum Matrosen-Zmorge

1 Zöpfli, 1 Joghurt,

40 gr. Schinken, 1 gekochtes Ei



Preise für Abonnenten

Tageskarte mit Matrosen-Zmorge Fr. 47.– statt 95.–

Tageskarte mit Kapitäns-Zmorge Fr. 52.– statt 102.–



Fahrpläne

Die detaillierten Fahrpläne finden Sie hier.



Gültigkeit der Tickets

Die Gutscheine können vom 2. Mai bis am 6. Dezember 2020 auf allen Kursschiffen der Bielersee Schifffahrt eingelöst werden.



Reservation Datum

Eine telefonische Voranmeldung ist bis spätestens am Vortag um 16 Uhr (Montag bis Freitag) unter der Nummer 032 329 88 11 zwingend notwendig.



