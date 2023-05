Gastrokritik Restaurant zum Schloss Landshut – Frühlingsgefühle neben dem Ahornbaum Überall grünt es, vor dem Fenster und auf dem Teller: In Utzenstorf legt man auch abseits der hippen Restaurants Wert auf Lokales und Saisonales. Anna Tschannen

Die Pintenschenke gehört seit über 200 Jahren zum Ensemble des Schlosses Landshut. Fotos: ats

Lange mussten wir in diesem Jahr auf den Frühling warten. In den letzten Tagen hatte das Wetter nun doch Erbarmen, also zogen wir am halbwegs sonnigen Auffahrtswochenende aufs Land hinaus. Und was den einen mitunter aufs Gemüt schlägt, ist Balsam für die anderen: Die Landschaft ist so sattgrün wie lange nicht mehr, überall spriesst und blüht es. Das gilt auch für den Garten des Restaurants zum Schloss Landshut in Utzenstorf, wo wir zu einem Mittagessen einkehren.