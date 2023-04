3 ungewöhnliche Spargelrezepte – Frühling in Grün-Weiss Spargel ist vielseitig. Das zeigt sich vor allem dann, wenn man die weniger klassischen Zubereitungen ausprobiert – wir liefern einige Ideen. Hans Gerlach

Mal was anderes: Penne mit Spargel, Speck und Löwenzahn. Foto: Ewelina Bialoszewska für foodundtext studios, foodstyling: Nils Lichtenberg

Gratinierter Spargel mit Parmesan

Getty Images/iStockphoto

Mein Spargelritual: Während der Saison kaufe ich meist einmal eine ganze Kiste Spargel. Am liebsten von einem Bauern, der besonders aromatische alte Sorten anbaut. Ausserdem baut er seinen Spargel ohne Folien an, auch das fördert den Geschmack. Es gehört viel Selbstbewusstsein dazu, wochenlang zuzusehen, wie umliegende Folienspargelbauern schon ernten, während der eigene Spargel noch lange nicht so weit ist.