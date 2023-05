Beliebte Fanartikel – Früher waren Trikots Mangelware, nun gibt es sogar YB-Strings Wie sehr die Young Boys in den letzten Jahren gewachsen sind, zeigt der Blick in den Fanshop. Die Anhänger mögen es nach wie vor klassisch – doch der Verkaufsschlager hat nichts mit Fussball zu tun. Marco Oppliger

Blick in den YB-Fanshop, wo es fast alles gibt, was das gelb-schwarze Fussballherz begehrt. Foto: Raphael Moser

Quizfrage: Welchen Artikel haben YB-Fans in den letzten Jahren am meisten gekauft? Überlegen Sie es sich gut, die Antwort wird später aufgelöst.

Der Hype um die Young Boys, er scheint im Moment keine Grenzen zu kennen. Das sieht, wer auf Schulhöfe in und um Bern herum blickt – und das hört, wer mit den Menschen in der Region spricht. Bei einem Heimspiel eilt gefühlt der halbe Kanton ins Wankdorfstadion.

Und so kleiden sich Herr und Frau Berner gern in Gelb-Schwarz. Wer ein YB-Accessoire möchte, benötigt dafür nur ein paar Mausklicks oder besucht den Fanshop im Wankdorf-Center. Das war nicht immer so einfach, wie der Blick zurück zeigt.

Als der Ausrüster das YB-Logo änderte

Als die Young Boys 2001 nach dem Beinahe-Fall in die Bedeutungslosigkeit des Amateurfussballs und dem Beinahe-Konkurs in die NLA zurückkehren, lassen sie 1000 Trikots produzieren. Es herrscht in diesem Sommer eine Mini-Euphorie um YB, die Shirts sind rasch vergriffen. Wer eines bestellt, muss teilweise mehrere Wochen darauf warten. «Wir wurden vom Erfolg etwas überrumpelt», hält Stefan Stauffiger, damals wie heute für die Kommunikationsabteilung des Clubs tätig, gegenüber dem «Bund» fest. Also muss der damalige Ausrüster Gems 500 Stück nachproduzieren.

Es sind in mehrerlei Hinsicht andere Zeiten. Gems ist nicht nur Ausrüster, sondern hält auch die Rechte am YB-Logo. «Das wäre für uns heute undenkbar», sagt Daniel Marti, Leiter Marketing bei YB. «Wir sind uns bewusst, wie wichtig die Marke YB mittlerweile ist.» Gems aber kann Anfang der Nullerjahre nicht nur über die Palette von Fanartikeln bestimmen – es sind in jener Zeit 38 diverse Accessoires –, sondern eben mit dem Wappen auch über das Heiligtum des Clubs. Es wird kurzerhand geändert. Erst 2005 und mit dem Einzug ins neue Wankdorfstadion erlangt der Club die Rechte am Logo zurück und ändert dies in die bis heute gültige Form.

Im erwähnten «Bund»-Artikel mahnt Francesco Balduzzi, Geschäftsführer Schweiz von Gems, die Relationen zu wahren. Er zieht den Vergleich zu Borussia Dortmund heran, das damals pro Jahr rund 220’000 Trikots an den Fan bringt, und schätzt, «bei YB wäre wohl die Limite bei 2000 bis 3000 Leibchen erreicht, selbst wenn die Berner Schweizer Meister werden sollten».

In sechs Jahren den Umsatz vervierfacht

Nun, in dieser Saison haben die Young Boys – Stand 14. April – 15’500 Trikots verkauft, so viele wie noch nie in der Clubgeschichte. Allein der zum 125-Jahr-Jubiläum kreierte Spezialdress geht rund 8000-mal über den Ladentisch. Gerade dieses Beispiel zeigt, wie der Bereich Merchandising heute funktioniert. Bereits im Dezember geben die Young Boys auf ihren Kommunikationskanälen die Lancierung des Jubiläumstrikots bekannt. Ohne zu wissen, wie dieses aussieht, bestellen die Fans 4000 Stück. Die andere Hälfte ist dann nach der Veröffentlichung am 14. März, dem YB-Geburtstag, rasch vergriffen. Dass der Club derlei Dinge steuern kann, ist das Ergebnis eines wichtigen Entscheids.

Noch vor dem 28. April 2018 und dem ersten Meistertitel seit 32 Jahren beschloss die Geschäftsleitung, den Bereich Merchandising zurück zum Club zu holen. Dieser war damals in den Händen von Ochsner Merchandise, das entsprechend bestimmte, welche Fanartikel erstellt werden. YB erhielt dafür eine Gebühr, wobei es sich um einen tiefen sechsstelligen Betrag handelte, sowie eine Beteiligung ab einem bestimmten Umsatz. «Das Image spielte keine grosse Rolle, das wollten wir ändern. Wir wollten bestimmen, wie die Produkte aussehen, schliesslich repräsentieren sie unseren Club», sagt Marti. Seit 2019 definiert nun YB das Sortiment an Fanartikeln. «Das ist wertvoll, weil wir wissen, wie die Berner ticken. Deshalb legen wir auch Wert auf regionale und nachhaltige Produkte», sagt Marti. Im Sommer gibt es etwa eine spezielle Aare-Kollektion.

Ein Überblick zeigt, wie wichtig dieser Schritt für den Club war. Seit 2017 haben sich die Umsätze im Bereich Merchandising vervierfacht, natürlich bedingt durch den Erfolg. «Aber auch, weil wir das Angebot besser auf unsere Fanbasis ausgerichtet haben», sagt Marti. Dieses umfasst mittlerweile über 300 Artikel. Vom Nuggi über die Znünibox bis hin zur YB-Schoggi. Zudem arbeiten die Young Boys mit Designern aus Bern zusammen, die nicht verkaufte Fanartikel recyceln. Daraus sind etwa Strings und BHs entstanden, aber auch Shirts und Hosen aus Miralem-Sulejmani-Schals.

Und trotzdem kauft der Fan nach wie vor klassisch ein. Die Trikots machen rund 40 Prozent des Umsatzes aus. Zurzeit am beliebtesten sind jene von Fabian Rieder und Cedric Itten, sie haben die Goalgetter Jean-Pierre Nsame und Guillaume Hoarau in dieser Kategorie abgelöst. Ein Artikel aber hat selbst den Klassiker überflügelt – womit wir wieder bei der Quizfrage wären: Rund 30’000 Masken mit YB-Logo wurden während der Corona-Pandemie verkauft.



Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

