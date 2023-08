In der Burgdorfer Oberstadt – Früher gabs im Eisenwarenladen noch Skiservice Beat Seiler wuchs im Geschäft seiner Eltern auf, heute führt er es. Das Sortiment hat sich über die Jahre stark verändert, von Eisenwaren ist nicht mehr viel übrig. Pia Scheidegger Franziska Rothenbühler (Fotos)

Beat Seiler verkauft heute im Laden in der Oberstadt unter anderem Holzkochherde. Fotos: Franziska Rothenbühler

Kurz nach dem Mittag ist das Geschäft von Beat Seiler am Burgdorfer Kronenplatz leer. An der Tür hängt ein Schild, das verkündet, dass bald Betriebsferien anstehen. Beim Eintreten ertönt eine Ladenglocke, dann ist es still. Im Raum stehen verschiedene Drechsel-, Schnitz- und Elektrowerkzeuge und eine Auswahl an Holzkochherden. Hier verkauft die E. Seiler AG seit 75 Jahren ihre Ware.