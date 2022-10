Sperrung nach Frontalkollision – Berner Lorraine­brücke nach Unfall wieder offen Zwei Autos kollidierten am Dienstagnachmittag auf der Lorrainebrücke. Die Brücke war während rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt. Laura Waldorff

Auf der Lorrainebrücke in Bern kam es zu einer frontalen Kollision zwischen zwei Autos. Foto: Michael Bucher

Auf der Lorrainebrücke sind am Dienstagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, wie die Berner Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt. Die Lenkerin eines der Unfallfahrzeuge musste von der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Wegen des Unfalls war die mittlere Fahrspur auf in Richtung Bern Bahnhof ab 15:30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch die Spur in Richtung Lorraine/Nordring war nicht befahrbar. Das sorgte in beiden Richtungen für Stau und auf den Buslinien 11, 20 und 21 für einen unregelmässigen Betrieb.

Seit kurz vor 17 Uhr ist die Lorrainebrücke wieder offen und in beide Richtungen befahrbar.

Die mittlere Fahrspur Richtung Bern sowie die Fahrspur Richtung Lorraine waren zwischenzeitlich gesperrt. Foto: Michael Bucher

