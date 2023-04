Verkehrsunfall im Berner Jura – Frontalkollision auf Autobahn bei Tavannes – fünf Verletzte Am Ostermontag kam es auf der Autobahn A16 bei der Ausfahrt Tavannes zu einem Unfall. Fünf Personen wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Kurz nach 12 Uhr mittags war am Ostermontag eine Autolenkerin auf der A16 von Tramelan in Fahrtrichtung Delémont unterwegs. Auf der Höhe der Ausfahrt Tavannes kollidierte sie frontal mit einem Fahrzeug, welches auf der A16 in Richtung Tramelan unterwegs war.

Dabei wurden der Lenker und die Beifahrerin dieses Fahrzeuges verletzt. Weiter wurden drei Passagiere des erstgenannten Fahrzeuges verletzt. Die Verletzten wurden durch die Rega sowie zwei Ambulanzteams ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Montagabend berichtete.

Die Autobahnausfahrt musste für die Rettungs- und Unfallarbeiten während mehreren Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Biel, ein Rega-Team sowie zwei Ambulanzteams.

PD/chh

