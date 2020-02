PSG-Spieler kombiniert traumhaft – mit dem Gegner

Rund zwölf Minuten später durfte sich Marçal noch mehr über sein Missgeschick ärgern, das in die nähere Auswahl zum Eigentor des Jahres gehören dürfte. Denn sein Team erzielte innert kurzer Zeit zwei Tore (auf der richtigen Seite). Dennoch rannte Lyon in Paris einem Rückstand nach – Edinson Cavani besiegelte in der 79. Minute den 4:2-Sieg des Favoriten. Weil damit zu rechnen war, gilt dieser Sieg nur als Randnotiz. Die Geschichte des Abends, die schrieb der bemitleidenswerte Marçal.