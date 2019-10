Elefant setzt sich auf Auto

Zwei junge Männer haben sich im Khao Yai National Park in Thailand am Dienstag in eine gefährliche Situation gebracht. Als ein Elefant vor ihnen auf die Strasse läuft, stellen sie den Motor ihres Toyotas ab. Der Elefant nähert sich dem Auto, reibt sich daran und setzt sich sogar auf das Fahrzeug. Schlussendlich steht das Tier aber auf und es gelingt den Männern, davonzufahren.