Willkommen auf dem E-Bauernhof

Hightech trifft auf Landwirtschaft

Neben der Produktivität muss in Zukunft auch die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden, da die Anbauflächen nicht mehr erweitert werden können und durch den Klimawandel sogar abnehmen. Hinzu kommen weitere Herausforderungen wie ein fortschreitender Arbeitskräftemangel, ein steigender Preisdruck und härtere Konkurrenz.

Präzisionslandwirtschaft – effizient anbauen

Drohnen vermessen die Anbaufläche, erkennen Krankheiten und versprühen punktgenau Pflanzenschutzmittel. GPS-gesteuerte Traktoren pflügen die Äcker, Feldroboter beseitigen das Unkraut und Tiersensoren senden Informationen zum Fressverhalten der Kühe. Präzisionslandwirtschaft sorgt dafür, dass Ressourcen effizienter eingesetzt werden können. Die optimierten Arbeitsabläufe sparen Zeit, schonen wertvolle Ressourcen wie Wasser und Energie und verhindern die Überdüngung sowie den übermässigen Einsatz von Pestiziden und Herbiziden.

Vertikale Landwirtschaft: Gemüseanbau hoch im Himmel

In Japan und anderen asiatischen Ländern kommt die vertikale Landwirtschaft bereits zum Einsatz. An Hausfassaden oder auf mehreren Terrassenetagen werden in dicht besiedelten Zentren Lebensmittel angebaut. Diese moderne Anbaumethode benötigt äusserst wenig Platz und durch die Nähe zu den Verbrauchern entfallen aufwändige Transporte.

