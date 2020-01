Ohne Transitplatz gibts ein Chaos

Kein Gratisaufenthalt

Der geplante Transitplatz für Fahrende in Wileroltigen ist für ausländische Fahrende vorgesehen, die meist in den Sommermonaten in der Schweiz unterwegs sind. Die Zufahrt erfolgt über die Autobahn, der Platz steht weder im Dorf noch neben bewohnten Häusern. Der Aufenthalt auf dem Platz soll auch nicht gratis sein. Fahrende bezahlen einen Beitrag für den Unterhalt und ihre Strom- und Wasserkosten. «Es ist viel einfacher für die Gemeinden, wenn es einen fixen Platz gibt, als wenn eine kleine Gemeinde jedes Mal die Infrastruktur und Administration zur Verfügung stellen muss», sagt Theres Lautenschlager, Gemeindepräsidentin von Studen.

Gleiche Pflichten, aber auch gleiche Rechte

Fahrende haben, so wie alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner, Rechte und Pflichten. Das bedeutet, dass der Staat sowohl für Sesshafte aber auch für Fahrende Lebensraum sichert. Gibt es einen offiziellen Platz, so wird der Kontakt zwischen den Gemeindebehörden, der Nachbarschaft und den Fahrenden alltäglich und unaufgeregt. Steht hingegen kein offizieller Platz zur Verfügung, kommt es zu irregulären Landnahmen. Deshalb ist es wichtig, dass die Berner Stimmbevölkerung am 9. Februar 2020 ein Ja für den Transitplatz für Fahrende in Wileroltigen in die Urne legt.

