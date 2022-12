Wolodimir Selenski in Washington – «Frohe Weihnachten – und ein siegreiches neues Jahr» Düster im Oval Office, eindringlich vor dem US-Kongress: Der ukrainische Präsident hat in Washington Eindruck hinterlassen – und nimmt Zusagen von Joe Biden mit nach Hause. Fabian Fellmann aus Washington Felix Schaad (Karikatur)

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden «Ihr Geld ist eine Investition in die globale Sicherheit»: Wolodimir Selenski richtet sich vor dem US-Kongress an alle Amerikanerinnen und Amerikaner. Video: Tamedia

Nun war er also da. Zu seinem historischen Besuch reiste Wolodimir Selenski genau so an, wie er in die Geschichtsbücher eingehen wird. In seinem ikonischen olivgrünen Armeepullover, dazu Cargohose und schwere Stiefel, stieg er am Mittwoch kurz nach 14 Uhr Ortszeit vor dem Weissen Haus aus einem schwarzen SUV, geschmückt von zwei ukrainischen Fähnchen.