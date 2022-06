Start der Freilichttheater-Saison – Frischluftkur für Gotthelf und Co. Ein postmoderner Roman in einer Klosterruine, ein Nachbarschaftszwist in einer Steingrube und ein Wandertheater, das auf eine Waldlichtung führt: Das sind unsere Tipps. Sarah Sartorius

Theater Gurten: Kompliment oder Anmache?

Tamara (Tiziana Schneider) holt sich Tipps beim Flirtcoach Cedric (Christoph Keller, ganz links). Foto: studio z-arts

Mit einem verschämten Augenaufschlag ist es nicht getan: Dass Schweizerinnen und Schweizer nicht gerade Weltmeister sind, wenn es ums Flirten geht, weiss der Coach Cedric Koch (Christoph Keller) aus eigener Erfahrung. Er unterrichtet an Flirtseminaren Mimik, Körpersprache und Gestik und hat seine liebe Mühe damit, die Teilnehmenden aus der Reserve zu locken. Oder sie in Zaum zu halten: «Es git en Underschiid zwüsche em ne ehrleche Komplimänt u re schmierige Aamachi!», entfährt es einer genervten Kursteilnehmerin einmal. Livia Anne Richard, die seit 20 Jahren das Theater Gurten leitet, hat die Komödie «flöört.ch – Flirten lernen in 90 Minuten» geschrieben und führt Regie. Das leichtfüssige Stück will laut Richard auch Geschlechterrollen hinterfragen und findet vielleicht die passende Antwort auf die in letzter Zeit oft gestellte Frage: «Was darf man denn in Zeiten von #MeToo überhaupt noch sagen?» (sas)