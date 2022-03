Tagestipp: Franz Fedier – Frische, Form und Farbe Die Galerie Bischoff zeigt leuchtende Bilder aus einer weniger bekannten Schaffensphase des Avantgardisten Franz Fedier.

Franz Fedier: «Reihe» von 1972. Foto: zvg

Glatter Farbauftrag, geometrische Formen und leuchtende Farben: Die Galerie Bernhard Bischoff zeigt zum 100. Geburtstag des Malers Franz Fedier (1922–2005) unter dem Titel «Bunt, schräg und quer» Werke aus der weniger bekannten Schaffensphase des Künstlers. Fedier stammte aus Uri und lebte lange Zeit in Bern. «Ich wollte etwas Neues versuchen, weil ich ein gewisses Misstrauen gegen mein bisheriges gestisches und gestikulierendes Malen spürte.» So erinnerte sich Fedier an die Zeit, aus der die gezeigten Werke stammen, die in ihrer Frische, Form und Farbe und überraschend zeitgenössisch wirken. (xen)

