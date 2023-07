Tagestipp: Open Air Natural Sound – Friede, Freude, Popmusik Im Kiental findet dieses Wochenende eines der stillsten Open Airs der Schweiz statt – und eines der idyllischsten. Regula Fuchs

Dana bringt ihren radiotauglichen Indiepop ins Kiental. Foto: zvg

Vermutlich gibt es wenige Festivals, bei denen das Übernachtungspublikum am Morgen als Erstes an einer Friedensmeditation teilnehmen kann. Möglich ist das am Natural Sound Open Air im idyllischen Kiental, das nicht nur einen wunderschönen Bergblick bietet, sondern auch eine erlesene Musikauswahl. Am Freitag ist unter anderen Schmidi Schmidhauser auf Abschiedstournee, die Bielerin Dana mit ihrem radiotauglichen Indiepop zu Gast, und weiter werden Corin Curschellas, Erika Stucky, Silver Birch, Nadja Zela und andere erwartet.

