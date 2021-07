Sweet Home: Zehn Ferienprojekte – Freundliche Snacks für Kinder Diese einfachen Zwischenmahlzeiten voller Gemüse und Früchte können Sie mit und für Kinder machen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Früchtecornets

Früchte statt Eis: Im Waffelcornet lassen sich Früchte ganz besonders schön servieren. Foto über: Hello Yummy

Glacécornets sind Schweizer Klassiker und Sommerlieblinge. Aber man kann knusprige Waffelcornets auch mit gesunden Früchten und Beeren füllen.

Und so gehts:

Kaufen Sie Waffelcornets. Waschen Sie Beeren und Früchte und schneiden Sie die Früchte in kleine Würfel. Es eigenen sich praktisch alle Früchte dafür wie Ananas, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Nektarinen, Melonen, Kiwi, Trauben und viele mehr. Dann füllen Sie die Cornets mit den Früchten, wobei Sie sie dafür am besten in ein Glas stellen.

2 — Gemüsekäfer

Spielfreude: Es macht genauso viel Spass diese Tierchen zu kreieren, wie sie nachher zu geniessen. Foto über: I love Vegan

Die Liebe zum Kochen und Essen erwacht oft, wenn man es den Kindern spielerisch beibringt. Daher ist es eine wunderschöne Idee, mit den Früchten und Gemüse Käfer, Schnecken, Raupen und Schmetterlinge zu gestalten.

Und so gehts:

Nehmen Sie Stangensellerie und kleine Gurken als Basis, beziehungsweise als Körper für die essbaren Käfer. Damit der Kopf, die Flügel oder das Schneckenhäuschen auch aufgesetzt werden können, füllen Sie den «Körper» mit Frischkäse wie Philadelphia oder Erdnussbutter. Diese pressen Sie am besten durch einen Dresssiersack. Dann können Sie mit Traubenbeeren, kleinen Cherrytomaten oder grossen Heidelbeeren den Tierchen Köpfe aufsetzen. Für die Augen können Sie Zuckeraugen verwenden oder passende Körner einsetzen. Für Flügel oder Schneckenhäuser schneiden Sie Orangen, Äpfel, Erdbeeren, Kiwi oder Gurken in Scheiben. Lassen Sie Ihr Fantasie walten und schneiden Sie auch Fenchel, Rüebli, Rettich, Radiesli und vieles mehr so, dass Sie in den kulinarischen Bausteinkasten für «Käferköcherlispiele» passen. Auch Kräuterblätter oder Nüsse können sich eignen. Als Fühler oder Schwänze können Sie Schnittlauch oder in Julienne geschnittenes Gemüse einsetzen. Dabei können Sie mit Ihren Kindern auch gleich die unterschiedlichen Aromen, Geschmäcker und Texturen der Lebensmittel auf kreative Art erforschen.

3 — Blumenspiegeleier

Extraportion: A uf kreative Art lässt sich Gemüse zu fast allem kombinieren . Foto über: Cool Bean Cooking

Ich versuche gerade, meinem jungen Hündchen Daisy Gemüse schmackhaft zu machen. Schwierig! Am besten geht es noch mit Butter. Viele Kinder mögen gewisse Lebensmittel nicht. Ich mochte zum Beispiel ganz wenig, als ich klein war. Und auch nicht immer das Gleiche. Aber ich bin überzeugt, dass vieles ganz einfach eine Sache der Motivation ist. Dabei helfen zum Beispiel Geschichten. Die berühmteste ist bestimmt die von Popey, dem Seemann, der Kraft durch Spinat bekam.

Aber auch kreative, visuelle Ideen helfen, Dinge lieben zu lernen, die man vorher nicht mochte. Eine schöne und einfache Idee ist es, Spiegeleier mithilfe von Gemüse in Blumenform zu braten.

Und so gehts:

Schneiden Sie Peperoni in etwa 1,5 cm dick Ringe. Geben Sie Butter in eine Bratpfanne und verteilen Sie die verschiedenfarbigen Peperoniringe in der Pfanne. Dann schlagen Sie in jeden Peperoniring ein Ei auf. Anschliessend die Eier langsam gar braten, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Kräutern garnieren.

4 — Radieschenmäuse

Knackig: kleine Mäuschen aus frischen Radiesli. Foto über: Pixiwinksfairywhispers

Wahrscheinlich lesen die heutigen Schulkinder nicht mehr Graupelzchen, die schöne Geschichte von Olga Meier. Aber Mäuschengeschichten faszinieren immer – auch kulinarisch! So können Sie aus Radieschen feine Mäuschen kreieren.

Und so gehts:

Lassen Sie den Radieschen so viel Grün, dass die Mäuschen einen Schwanz bekommen. Dann schneiden Sie Schnitte für die Ohren ein und stecken Radieschenscheiben rein. Für die Augen kleine Löcher ausstecken und diese mit kleinen Stückchen von schwarzen Oliven füllen.

5 — Früchte-Knäckebrot

Mal anders: Znüni mit Knäckebrot und Früchten . Foto über: Homemade Ginger

Nichts gegen das übliche Znüni- oder Zvieribrot, aber manchmal gehts auch leichter und gesünder.

Und so gehts:

Bestreichen Sie Knäckebrot mit Weichkäse, Ricotta oder Quark, dann können Sie und die Kinder darauf Beeren und Fruchtstücke arrangieren. Dabei können Sie Muster kreieren oder die Brote einfach mit verschiedenen Fruchtstücken bespicken.

6 — Powerbox

Zum Mitnehmen: Lunchbox voller kraftspendender, gesunder Zutaten. Foto über: The Forked Spoon

Gerade in den Ferien unternehmen Kinder oft grosse Abenteuer, die Hunger machen. Stellen Sie ihnen dafür feine Powerboxen zusammen, die voller guter und gesunder Dinge sind.

Und so gehts:

Füllen Sie eine Lunchbox mit viel Gemüse und Früchten. Fein und einfach in der Zubereitung sind Gurkenscheiben, kleine Tomaten, Edamame, Bohnen, Radieschen, Stangensellerie und Rüebli. Dazu gibt es Käsewürfel und ein bisschen kaltes Fleisch wie etwa Mostbröckli oder Schinken. Geben Sie auch noch hart gekochte Eierhälften und einen kleinen Dip mit Quark und Kräutern dazu. Weitere gesunde Starkmacher sind Mandeln und Nüsse.

7 — Tierische Toasts

Zum Fressen gern: Tedd y s, Tiger, Eulen oder Füchse mit Aufstrichen und Früchten auf Toast. Foto über: All She Cooks

Wenn diese bestimmte Stunde am Nachmittag kommt und alle nach dem Spielen Hunger und Gluscht bekommen, dann ist dies eine perfekte Zeit, um tierische Toasts zu machen.

Und so gehts:

Mit Vollkorntoastbrot, Frischkäse, Erdnussbutter und Schokoladenaufstrich gestalten Sie die Basis der Tiere, die daraus entstehen sollen. Bananenringe, Erdbeerscheiben, Heidelbeeren und andere Fruchtstücke werden dann zum Belag und vervollständigen die Tiere. Auch Nüsse, Kiwi, Kirschen oder Trauben eignen sich gut. Schokolade- und Nussaufstriche gibt es mittlerweile ganz viele feine, die viel gesünder sind, als die üblichen bekannten Marken.

8 — Gurken-Sushi

Wie die Grossen: M it Stäbchen g e ge ssen schmecken die Sushi aus Gurken noch besser . Foto über: My kids lick the bowl

Sushi geht auch einfach mit Gurken, die Sie mit verschiedenen Dingen füllen können.

Und so gehts:

Schneiden Sie Gurken in dicke Ringe. Stechen Sie mithilfe eines Apfelstechers das Innere heraus. Füllen Sie die Gurken zum Beispiel mit folgenden Füllungen:

Reis mit Maiskörnern

Reis mit Thunfisch aus der Dose und Mayonnaise

Käsewürfeli, Rüeblistängel und Schinken

Eiersalat

Avocado, Peperoni und Nüsse

Cottagecheese und Kräuter

9 — Blumenkohlschäfchen

Bildschön: Herziges Schaf aus Blumenkohl. Foto über: Momtastic

Wie bringt man seinem Kind bei, Blumenkohl zu mögen? Indem man ihn als ein Schäfchen auf den Teller zaubert!

Und so gehts:

Arrangieren Sie Blumenkohlröschen als eine Art Blüte auf dem Teller und schneiden Sie aus schwarzen Oliven ein Schäfchengesicht, Hörner und Beine.

10 — Joghurtglacé

Selbermachen: Gesunde Glacés mit Joghurt, Beeren und Früchten. Foto über: Modern Parents Messy Kids

Statt süssem Rahmglacé können Sie einfach Joghurt mit frischen Früchten mischen und daraus schnelle, feine Eislollies machen.

Zutaten:

500 g Natur Joghurt

500 g Beeren nach Ihrem Geschmack

Zubereitung:

Mischen Sie beide Zutaten in einer Küchenmaschine und füllen Sie die Mischung in Puddingförmchen, in kleine Joghurtbecher oder in ein kleines Muffinblech. Stecken Sie einen Holz-Glacestängel in die Mitte und lassen Sie alles im Tiefkühler gefrieren.

Varianten:

Machen Sie am besten gleich verschiedene Sorten mit Bananen, Aprikosen, Heidelbeeren, Himbeeren etc. So können die Kinder Ihre Lieblinge auswählen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.