Der Mann mit einem Plan: Thierry Burkart (M.) bespricht sich mit den FDP-Ständeräten Damian Müller (l.) und Josef Dittli während der Wintersession in Bern (30. November 2022). Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Nachdem ich letzte Woche die SP einer kritischen Würdigung unterworfen habe («Die Debakel-Partei») – wofür mir selbst aus der SP-Fraktion Applaus zuteilwurde –, möchte ich mich jetzt dem eigentlichen Sieger der Bundesratswahlen zuwenden: dem Freisinn. Selten ist die Partei taktisch und strategisch so klug vorgegangen, selten hat ein Präsident sie so gut auf Linie gebracht wie Thierry Burkart, der Aargauer Ständerat, der erst seit einem Jahr im Amt ist – und bereits eine stärkere Stellung im Parlament erreicht hat als manch einer seiner Vorgänger in Jahrzehnten.