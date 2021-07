In Bern, Biel und Thun – Freinacht bei Sieg der Fussball-Nati Falls die Schweiz an der Fussball-Europameisterschaft am Freitag weiterkommt, können die Fans in den Städten Bern, Biel und Thun die ganze Nacht hindurch feiern.

Schweizer Fans im Glücksrausch. Falls die Fussball-Nationalmannschaft am Freitag das EM-Viertelfinalspiel gegen Spanien gewinnen sollte, können die Fans in Bern, Biel und Thun die Nacht durchfeiern. (Archivbild) KEYSTONE/Ti-Press

In den drei grössten Städten im Kanton Bern ist für die Nacht auf Samstag eine Freinacht bewilligt worden, falls dies Schweizer Nationalmannschaft an der EM den Halbfinaleinzug schaffen sollte. Gleiches gilt für die Nacht nach dem Halbfinale, wenn die Schweiz sogar in den Final vorstossen sollte.

Doch bis dahin ist der Weg sehr steinig. Im Viertelfinal-Spiel am Freitag treffen die Schweizer Fussballer auf Ex-Weltmeister Spanien. Nachdem die «Nati» im Achtelfinal den amtierenden Weltmeister Frankreich überraschend aus dem Rennen geworfen hat, fliegen die Hoffnungen der Schweizer Fans natürlich hoch.

SDA/lok

