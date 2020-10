Wir sind eben nicht China, das ist die Schweizer Demokratie! Wem es zu langsam geht, der kann ja eigenverantwortlich handeln. Erstens konnten die Kantone schon lange Massnahmen beschliessen. Zweitens ist jeder und jede über die steigenden Fallzahlen im Bild. Wer jetzt einfach noch die totale Freiheit auslebt, bis neue Befehle aus Bern kommen, hat nicht verstanden, dass er in unserer Demokratie selber eine aktive Aufgabe hat.

Schon letzte Woche schossen die Fallzahlen in die Höhe – und doch informiert der Bundesrat erst am Mittwoch über die neuen Corona-Massnahmen. Ist dieses zögerliche Vorgehen für Sie nachvollziehbar?

Der Rechtsanwalt Moritz Leuenberger (74) sass von 1995 bis 2010 im Schweizer Bundesrat. Er stand dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vor. Im Krisenjahr 2001 sowie 2006 amtete der Sozialdemokrat als Bundespräsident. Leuenberger ist in Biel geboren, heute wohnt er in Zürich.

Überhaupt nicht. Damals musste ich kommunikativ auf fürchterliche Ereignisse reagieren, auf Katastrophen und Verbrechen. Die moralische Betroffenheit stand im Vordergrund. Heute haben wir es mit einer Epidemie zu tun, die unser Gesundheitswesen an seine Grenzen bringt und die ein aktives Eingreifen erfordert. Wir sollten aber aufpassen, die Möglichkeiten der politischen Behörden nicht zu überschätzen.

Sie machten sich 2001 als «Krisen-Präsident» einen Namen: im Jahr des Amoklaufs in Zug, der Anschläge vom 11. September, des Swissair-Groundings, des Grossbrands im Gotthardtunnel. Inwiefern sind diese Ereignisse mit der heutigen Krise vergleichbar?

Wie meinen Sie das?

Es geht um eine weltweite Epidemie mit erhöhter Sterblichkeit und dauernden Gesundheitsschäden. Der Bundesrat kann die Epidemie nicht einfach wegblasen! Der Anspruch, dass wir nun bitte schön wieder subito die alte Normalität zurückhaben wollen, hat etwas Infantiles. Die Regierung darf sich auch nicht in diese Rolle drängen lassen, sondern muss zu ihren Grenzen stehen. Wenn sie in einer Frage nichts ausrichten kann oder vor einem Dilemma steht, muss sie das offenlegen. Sonst flüchtet sie in moralische Beschwörungen, die die Bevölkerung erst recht ratlos zurücklassen.