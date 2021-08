Papablog: Kinder und ihr Modegeschmack – Freie Kleiderwahl? Besser nicht! Blogger Tschannen nennt acht Gründe, warum Eltern zumindest beim Einkaufen das Zepter übernehmen sollten. Markus Tschannen

Wo ist die Pikachu-Jacke? Der eigene Wille scheint sich deutlich früher zu entwickeln als der Geschmackssinn. Foto: Getty Images

Früher durfte ich den Brecht nach meinen Vorstellungen einkleiden, doch inzwischen hat er einen eigenen Willen entwickelt. Das ist zwar gut so, aber leider entwickeln Kinder zuerst ihren Willen und erst Jahre später einen Geschmackssinn. Ob Farben und Muster zusammenpassen, kümmert sie nicht. Dem Brecht ist es zusätzlich egal, wo bei seiner Kleidung vorne und hinten oder innen und aussen ist.

Mir könnte das auch egal sein, wäre da nicht das sogenannte «Gesellschaftliche Kindereinkleidungsparadox». Das geht so: Die Menschen erwarten, dass sich Kinder selbstbestimmt anziehen dürfen. Laufen sie aber rum wie eine Mischung aus Disney-Figur und Skidress aus den 80ern, denken dieselben Leute: «Himmel, was hat denn der Papi dem Kind für Sachen rausgelegt!»

Autonomie-Puristen sagen: Das Kind darf frei auswählen, Vati hält den Mund.

Immerhin kann der Brecht am Morgen nur die Fetzen kombinieren, die er in seinem Kleiderschrank vorfindet. Das verlagert das Problem zum Einkauf. Wer entscheidet, was erst in den Einkaufswagen und später in den Schrank kommt? Autonomie-Puristen sagen: Das Kind darf frei auswählen, Vati hält den Mund.

Ich finde, es gibt ein paar gute Gründe, die freie Kleiderwahl einzuschränken:

Wir kaufen nur die Kleidungsstücke, die wir auch benötigen. Hosen zum Beispiel nur bei Hosenknappheit; Unterhosen nur, wenn die alten das Füdli einengen. Der Brecht würde sich von Socke bis Sonnenhütchen mal mit Shaun das Schaf Merchandise eindecken, um dann ein paar Monate später komplett auf Pokémon umschwenken zu wollen. Beebers muss später Kleidung erben, die er sich nicht aussuchen kann. Was, wenn er keine komplette Garderobe mit Shaun des Schafes Antlitz wünscht? Aus den Gründen 2 und 3 entstand eine Regel: Wir kaufen nicht nur Sujetware, sondern zu mindestens zwei Dritteln neutrale Kleidungsstücke, die sich gut mit allen Viechern kombinieren lassen. Auch der Preis ist nicht egal: Das Kind will Supreme oder Gucci? Nun, Vati hat leider keinen Supreme-Job und Mutti ist nicht Gucci-Erbin. Funktionalität: Sicher, der gefütterte Dino-Faserpelzrollkragenpulli ist schön, aber wir haben Sommer 2021. Der Pulli muss nicht nur warm, sondern auch wasserdicht sein. Weisse Hosen für ein Kind, das gerne Schaf spielt und dazu auf Knien im Gras rumrutscht? Mäh … Soziales und Ökologie: Nein, die Lederjacke für 15 Franken aus Bagladesh, die nach Chrom, Blut und Angst stinkt, gefällt Papa nicht so. Klar musst DU das tragen, aber WIR müssen es anschauen!

Jaja, Punkt 8 ist kein legitimes Argument gegen das hässlichste, aber jetzt grad begehrteste T-Shirt aller Zeiten. Ich weiss, ich weiss.

Miteinander gehts ganz gut

Wichtig ist: Ein liebevolles Vorgespräch zu Hause führt weiter als jede hitzige Diskussion in der Öffentlichkeit des Kleiderladens. Vor jedem Einkauf stutzen der Brecht und ich uns daher gegenseitig die Erwartungshaltung zurecht: «Denk daran, wir kaufen eine Regenjacke, sonst nichts!» – «Ja gut, aber Pikachu und Evoli müssen drauf sein und die Farbe entweder Fuchsia, Lachs oder Pantone 18-4247 Brilliant Blue» – «Gut, wir schauen mal, was es überhaupt gibt.»

Hin und wieder sollte dann aber auch ein modischer Ausrutscher drinliegen. Oder, Papa? Foto: Getty Images/Image Source

Ähnlich wichtig: Seine elterlichen Prinzipien aufgeben. Dann kommen wir halt mal mit dem unglaublich wüsten, teuren und viel zu grossen Pokémon-Truckerhüetli nach Hause, das aus den Achselhöhlenhaaren einer vom Aussterben bedrohten Hyänenart gewoben ist. Autonomie ist nämlich wichtig.

Übrigens darf der Brecht manchmal auch mich einkleiden und das sieht jeweils gar nicht so schlimm aus.

