Gastrokritik Schöngrün ZPK – Frauenteam ohne «Zürcher Frauenverein» Das neue Team serviert gut gemachte Kost mit dem gewissen Etwas, versucht aber nicht krampfhaft, die Kost des einstigen «Gault Millau»-Etablissements nachzuahmen. Markus Dütschler

Das Restaurant Schöngrün ist gewissermassen die Erstklass-Version der Museumsgastronomie des Zentrums Paul Klee. Foto: Markus Dütschler

Es stimmt: Im Restaurant Schöngrün waren wir vor nicht sehr langer Zeit. Und früher auch schon. Doch im historischen Haus mit der futuristischen gläsernen Orangerie hat sich vieles geändert. Der langjährige Pächter, die Gastrogruppe ZFV, vormals Zürcher Frauenverein, hat sich Ende 2020 zurückgezogen. Wegen Corona war das Etablissement lange geschlossen.

Ein «Frauenverein» ist das Restaurant in gewisser Weise immer noch. Seit Juni fungiert als Gastgeberin Nina Christen. Klickt man sich auf der künstlerisch komplexen Website in Museumsmanier durch, erfährt man, dass die Stellvertreterin «Fabienne» heisst. Und in der Küche hat Julia Schmid das Sagen.

Unser (maskierter) Kellner ist ein Mann. Bald sind sich der Testesser und die beste Begleiterin von allen einig. Er bestellt das dreigängige Businessmenü (47 Fr.), sie einen Menüsalat (6.90 Fr.) und den Zander mit Gnocchi (21 Fr.). Die Flasche Sprudelwasser vom Wasserhahn ist mit zwei Franken pro Person äusserst fair kalkuliert.