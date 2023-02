«Die Newsreader» auf Arte – Frauenhass, Rassismus und Aids: Eine Journalistenserie, die sich lohnt Die Serie entwirft ein grossartiges Gesellschaftspanorama der Achtzigerjahre – und vertraut seinem Publikum bei den grossen Themen. Philipp Riessenberger

Die Beziehung zwischen Helene und Dale bleibt die ganze Serie über spannend. Foto: Arte

Es ist 1986. In der Nachrichtenredaktion eines australischen Fernsehsenders versucht der junge Reporter Dale Jennings (Sam Reid) in aller Eile einen Einspieler für die Nachrichten abzudrehen, während im Studio seine Kollegin Helen Norville (Anna Torv) zusammen mit dem alternden Platzhirsch Geoff Walters (Robert Taylor) die Tagesnachrichten moderiert. Helen ist dort, wo Dale hinmöchte, repräsentiert alles, was er gern sein möchte: Sie ist souverän, talentiert und kompetent, gleichzeitig fliegen ihr die Herzen der Zuschauer zu. Sie scheint – anders als Dale – für die Arbeit vor der Kamera gemacht zu sein.