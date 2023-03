Polens restriktives Abtreibungsgesetz – Frauenärztinnen stehen nun unter Generalverdacht In Polen gilt ein restriktives Abtreibungsgesetz, inzwischen muss jede Schwangerschaft gemeldet und zentral registriert werden. Der Druck auf die Frauen, aber auch auf die Medizinerinnen steigt. Viktoria Grossmann aus Warschau

Grossprotest in Warschau gegen das neue Abtreibungsgesetz im Herbst 2020. Foto: Omar Marques (Getty Images)

Maria Kubisa weiss noch immer nicht genau, was sie falsch gemacht haben soll. Aber sie weiss, es würde Monate dauern, alle ihre Patientinnenakten wieder in Ordnung zu bringen. Am 9. Januar hat die Gynäkologin Sprechstunde in ihrer Praxis in Stettin. Das Wartezimmer ist voll, als sechs Polizisten erscheinen. Sie schicken die Patientinnen nach Hause und beschlagnahmen alle Papierakten, zudem zwei Notebooks mit elektronischen Patientinnendaten, ein Smartphone. «Ich konnte nicht mehr arbeiten, keine Laborbefunde empfangen, meine Patientinnen konnten mich nicht erreichen», sagt Kubisa.