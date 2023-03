Internationaler Weltfrauentag – Frauen in aller Welt protestieren gegen ihre Unter­drückung und Ungleich­behandlung In Thailand, Afghanistan und – trotz Verbots – in Pakistan demonstrieren Tausende Frauen. Wie der Internationale Frauentag begangen wurde.

Demonstration auf einer Strasse in Bangkok: Hunderte von Arbeiterinnen versammelten sich und marschierten zum Regierungsgebäude, um bessere Arbeitsbedingungen und eine gute Lebensqualität zu fordern, einschliesslich der gleichen Rechte für weibliche Arbeitskräfte. Foto: Narong Sangnak (Keystone)

Frauen in aller Welt haben zum Internationalen Frauentag gegen ihre Unterdrückung und Ungleichbehandlung protestiert. Die ersten Demonstrationen am Mittwoch fanden unter anderem in Thailand und Indonesien statt. Selbst in der afghanischen Hauptstadt Kabul versammelten sich rund 20 Frauen, um für ihre von den radikalismalischen Taliban gestrichenen Rechte zu demonstrieren.

In Pakistan mussten Frauen in mehreren Städten gerichtlich erkämpfen, am Mittwoch auf die Strasse gehen zu dürfen. In Lahore versammelten sich trotz eines Verbots rund 2000 Frauen. «Wir werden nicht mehr schweigend dasitzen», sagte die Lehrerin Rabail Achtar. «Das ist unser Tag, das ist unsere Stunde.»

Aktivistinnen der «Demokratischen Front der Frauen» in Lahore. Foto: K.M. Chaudary (Keystone)

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nahm den 8. März zum Anlass, die Frauen zu ehren, «die für die Ukraine arbeiten, lehren, studieren, retten, pflegen und kämpfen». Er erinnerte auch an diejenigen, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor rund einem Jahr «ihr Leben geopfert haben».

Kreml-Chef Wladimir Putin würdigte seinerseits die Frauen, die «ihre Pflicht erfüllen», insbesondere im militärischen Bereich.

Wladimir Putin verleiht einer Armee-Krankenschwester einen Orden. Der Internationale Frauentag ist ein offizieller Feiertag in Russland, an dem Männer ihren weiblichen Verwandten, Freunden und Kollegen Blumen und Geschenke überreichen. Foto: Ilya Pitalev (Sputnik/Kremlin Pool via AP)

Die Vereinten Nationen befassen sich derzeit mit Frauenrechtsverletzungen in Afghanistan, dem Iran und vielen anderen Ländern in einer zweiwöchigen Sitzung der UNO-Frauenrechtskommission. Zum Auftakt hatte UNO-Generalsekretär António Guterres am Montag beklagt, eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern sei «noch 300 Jahre entfernt».

Sorge bereitet insbesondere die Lage in Afghanistan, wo die Taliban seit August 2021 Frauen und Mädchen wieder weitgehend aus dem öffentlichen Leben verbannt haben. Am Montag öffneten dort die Universitäten nach der Winterpause wieder – aber nur für Männer. Die EU verhängte am Dienstag erstmals gezielt Sanktionen wegen Gewalt gegen Frauen, die sich unter anderem gegen die Taliban richten.

Protestmärsche und Aktionen waren im Laufe des Nachmittags und Abends auch in zahlreichen europäischen Ländern geplant, darunter in Spanien sowie allein in 150 Städten und Gemeinden in Frankreich.

In London wollte Madame Tussauds eine Wachsfigur der britischen Frauenrechtlerin Emmeline Pankhurst enthüllen, die vor 120 Jahren ihren Kampf für das Frauenwahlrecht gestartet hatte.

Die Figur von Emmeline Pankhurst , die bei Madame Tussauds enthüllt wird, zeigt die Frauenrechtlerin auf einem Stuhl stehend, wie es die Aktivistin oft tat, damit ihre Reden gehört werden konnten. Quelle: Twitter/MadameTussauds

In den USA waren vor allem Kundgebungen zur Verteidigung des Rechts auf Abtreibungen geplant. In anderen Staaten Nord- und Südamerikas richten sich die Demonstrationen gegen die grassierende Gewalt gegen Frauen und die zunehmende Zahl von Femiziden. Aktivistinnen in Kuba riefen zu einer «virtuellen Kundgebung» in den Onlinenetzwerken auf, um auf das Phänomen der Frauenmorde aufmerksam zu machen.

Amherd: «Bleiben wir dran!»

In der Schweiz haben sich Bundesratsmitglieder genauso wie Gewerkschaften und Einzelpersonen überwiegend mahnend zum Weltfrauentag geäussert: Obwohl einiges erreicht worden sei, bleibe das Ziel wirklicher Gleichstellung unerreicht.

«Viel wurde erreicht, einiges bleibt zu tun – bleiben wir dran!», twitterte Verteidigungsministerin Viola Amherd am Mittwochmorgen. Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider erinnerte an gewisse Errungenschaften wie die #MeToo-Bewegung oder die Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche.

Bundespräsident Alain Berset, der sich schon am Vortag im Uno-Sicherheitsrat in New York für die Frauen der Welt stark gemacht hatte, legte am Mittwoch nach. «Inflation, Krieg, häusliche Gewalt: Frauen bekommen Krisen immer als erste zu spüren. Wir müssen handeln und für mehr Gleichstellung sorgen – nicht nur heute am Weltfrauentag, sondern tagtäglich. Die Lösungen sind bekannt», twitterte er mit Verweis auf die Gleichstellungsstrategie 2030.

Belohnter, hartnäckiger Einsatz

Dass erstmals drei Frauen den Ständerat präsidieren, darauf machte die frühere Bundesratskandidatin Eva Herzog in einem Tweet aufmerksam. «Und viel wichtiger: gestern hat im Ständerat bei der Revision des Sexualstrafrechts eine kleine Revolution stattgefunden. Unser hartnäckiger Einsatz hat sich gelohnt», schrieb die Ständerätin aus Basel-Stadt.

Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller wies aber auch darauf hin, dass der Frauenanteil in der kleinen Kammer erst bei 28 Prozent liege und das zu wenig sei. Beim Engagement für mehr Gleichstellung gehe es nicht nur um Gerechtigkeit, sondern um den Fortschritt für die ganze Gesellschaft, sagte sie zu Beginn des Sessionstages.

Auch Bundesbehörden meldeten sich zum Weltfrauentag zu Wort. «Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft ist in Bewegung», schrieb das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Seit 2012 sei der Anteil der Betriebsleiterinnen von 5 auf 9 Prozent gestiegen.

Gewerkschaften fordern mehr Lohn

Die Gewerkschaften riefen die Frauen zu Aktionen auf der Strasse auf. «Respekt, mehr Lohn und mehr Zeit» forderten unter anderen Unia, Syna und Syndicom. Für den ganzen Mittwoch und auch am Abend waren in zahlreichen Städten der Schweiz Aktionen geplant.

Dass die Lohnforderung der Gewerkschaften nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt eine Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Demnach hat die Schweiz in einem internationalen Ranking der Gleichstellung im Beruf innert Jahresfrist sechs Plätze eingebüsst und landet noch auf Rang 20 der 33 untersuchten OECD-Länder.

