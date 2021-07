Moderatorinnen im EM-Studio – Frauen erklären Männern Fussball Der klassische Macho-Sport wird weiblicher – zumindest in den TV-Studios. In der Schweiz gehört Annette Fetscherin zu den Pionierinnen. Rico Bandle

«Ich will mir keine Fehler erlauben»: Moderatorin Annette Fetscherin im Stadion Schützenwiese in Winterthur. Foto: Joseph Khakshouri

Sie sei einmal mit Dutzenden von Bierbechern und anderen Gegenständen beworfen worden, sagt Annette Fetscherin. «Es war furchtbar.» Mit ihrem Geschlecht habe das aber nichts zu tun gehabt: «Blöderweise hatten wir das Interviewpult im Berner Wankdorf direkt vor die Fankurve gestellt.» Wegrennen war nicht mehr möglich. «Wir waren bereits live auf Sendung und mussten im Hagel der Wurfgeschosse ausharren.»

Dieser Vorfall ereignete sich vor einigen Jahren, als Fetscherin noch als Aussenreporterin für den Privatsender Teleclub (heute: Blue) in den Stadien unterwegs war. Damals gehörte sie als Frau in diesem Job zu den Pionierinnen in der Schweiz. Auch in diesen Tagen ist sie bei SRF die einzige Frau im vierköpfigen Moderationsteam, das abwechselnd das EM-Studio präsentiert.